Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft geen goed gevoel overgehouden aan zijn optreden in de nieuwe Formule 1-film. F1: The Movie is al een tijdje te zien in de bioscoop. De Oostenrijker moest een scène spelen aan het eind van de film. Maar is niet tevreden. "Ik krimp ineen als ik het zie."

In de film zijn meerdere echte coureurs en teambazen te zien. Max Verstappen, Lewis Hamilton en dus ook Toto Wolff hebben een rol. Wolff is alleen niet tevreden met zijn scène. De F1-film werd vroig seizoen tijdens de Grand Prix-weekenden gefilmd.

De scène van Wolff werd opgenomen tijdens de GP van Abu Dhabi. Hij had zelfs een stukje tekst gekregen dat hij moest repeteren. Toch is hij niet te spreken over zijn acteer-debuut, zegt hij in gesprek met The Wall Street Journal. "Het was wel interessant om deel uit te maken van de gesprekken met Brad Pitt."

Dat is dan ook het enige positieve wat hij te zeggen heeft over zijn aandeel. "Aan het einde heb ik een kleine scène. Ze zeggen dat het geweldig is, maar ik denk dat ze dan tegen me liegen. Ik krimp ineen als ik het zie." Ook over zijn uiterlijk is Wolff niet te spreken. "Er was geen haar- en make-up. Ze waren zo van: 'Laten we dit nu doen'."

Vijf keer opnieuw

De bedoeling was om het stukje snel op camera te hebben staan, maar dat liep anders. "Ze waren een beetje geïrriteerd, want ik denk dat ik de scène wel vijf keer heb gedaan. Ik wilde dat het goed was. Maar dat was het resultaat eigenlijk niet."

Ondanks dat is de film wel een succes geworden. De film heeft maar liefst 590 miljoen dollar opgebracht wereldwijd. Het budget van de film was 200 miljoen dollar, dus de filmstudio's hebben flinke winst gemaakt met de kaartverkoop.

Première zonder Max Verstappen

De premières in New York en Londen werden ook drukbezocht door F1-coureurs. Max Verstappen was echter niet van de partij. Hij verkoos een avond met zijn gezin, boven een verschijning op de rode loper. Hij houdt niet van het Hollywood-circus liet hij weten aan The Sun. "Ik hou er niet van om met mensen om te gaan die ik niet echt ken, en dan een nepglimlach en neppraat te hebben. Het is vreselijk, ik vind het gewoon niet leuk."