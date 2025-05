Mercedes-coureur Kimi Antonelli (18) moet iets bekennen: 'Dat heeft mijn prestaties absoluut beïnvloed'

Andrea Kimi Antonelli blikt terug op een hectisch weekend in Imola, waar de Mercedes-coureur te veel energie stak in sociale activiteiten, wat ten koste ging van zijn race.

Topcoureur Andrea Kimi Antonelli gaf toe dat de drukte rondom zijn thuisrace, de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, hem meer energie kostte dan verwacht. Dit had een negatieve invloed op zijn prestaties en is iets wat hij in de toekomst, bij races in Italië, wil voorkomen.

Worsteling

De jonge Mercedes-coureur, die vlakbij zijn geboortestad Bologna woont, maakte zijn debuut op Italiaanse bodem. Antonelli presteerde matig in de kwalificatie op het circuit in dwergstaat San Marino en de race verliep al niet veel beter, voordat hij uiteindelijk uitviel met een probleem met het gaspedaal.

Mercedes-coureur (18) verrast klasgenoten én vindt emotionele boodschap tijdens thuisrace Kimi Antonelli is pas net begonnen aan zijn Formule 1-carrière, maar dit weekend op Imola werd al snel duidelijk dat zijn thuisrace méér zou worden dan alleen een sportief hoogtepunt. De jonge Mercedes-coureur deelde een bijzonder moment met zijn klasgenoten én stuitte zelf op een onverwacht en emotioneel moment.

Bijzonder weekend

Het was een anticlimax voor Antonelli, na alle hoge verwachtingen voor zijn thuisrace. Het weekend begon met een feestje in de paddock na de overwinning van Bologna in de Coppa Italia-finale, waar de F1-rookie een groep schoolvrienden voor had uitgenodigd. Antonelli nam ook uitgebreid de tijd voor zijn fans, deelde handtekeningen uit en poseerde voor selfies. Het was een bijzonder weekend waarin de 18-jarige coureur begrijpelijkerwijs probeerde te genieten van zijn populariteit onder de tifosi.

Nederlandse voetballer steelt de show in Italië: 'Volgende stap zal naar de top van de Serie A zijn' Voor de verandering gaat het eens niet over Tijjani Reijnders als het over succes in Italië gaat. Deze keer is Sam Beukema, en een beetje Thijs Dallinga, de gevierde man. Bologna won eerder deze week haar eerste prijs in 51 jaar; de Coppa Italia. Er werd gewonnen van het AC Milan van Reijnders, en Beukema was trotse winnaar met een tulband om zijn hoofd.

Kimi Antonelli erkent echter dat hij iets te enthousiast was met alle sociale activiteiten. De drukte zorgde ervoor dat hij uitgeput raakte, wat zijn prestaties op de baan beïnvloedde. "Over het algemeen denk ik dat dit weekend waarschijnlijk mijn slechtste was qua prestaties. Ik ga goed herstellen en sterker terugkomen in Monaco," verklaarde hij.

'Belangrijke les geleerd'

"Ik hou van de steun van de fans. Maar ik heb mijn energie niet goed beheerd, en dat heeft mijn prestaties op de baan absoluut beïnvloed. Ik voelde het. Ik was niet zo ontspannen, ik was wat gespannen tijdens het rijden. Dus ik moet leren om soms nee te zeggen, en wat meer tijd voor mezelf te nemen," gaf hij toe.

"Ik heb een belangrijke les geleerd voor toekomstige races in Italië. Maar nu focussen we ons op de GP van Monaco, want het is belangrijk om daar top te presteren," zei hij.