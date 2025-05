Mercedes-coureur (18) verrast klasgenoten én vindt emotionele boodschap tijdens thuisrace

Kimi Antonelli is pas net begonnen aan zijn Formule 1-carrière, maar dit weekend op Imola werd al snel duidelijk dat zijn thuisrace méér zou worden dan alleen een sportief hoogtepunt. De jonge Mercedes-coureur deelde een bijzonder moment met zijn klasgenoten én stuitte zelf op een onverwacht en emotioneel moment.

De 18-jarige Italiaan, geboren in Bologna op een steenworp van het circuit, combineert zijn debuutseizoen in de Formule 1 met het afronden van zijn middelbare school. Geen gemakkelijke opgave. "Ik probeer zoveel mogelijk te studeren in de weinige vrije momenten", vertelde hij op de persdag. "De school helpt me gelukkig om de achterstand in te halen, want ik heb veel gemist", is de talentvolle coureur eerlijk.

Bijzonder schoolreisje

Omdat hij zijn klasgenoten nauwelijks meer ziet, besloot Antonelli hen uit te nodigen voor een bijzondere dag in de paddock van Mercedes. Geen vluchtig bezoek, maar een volledig verzorgd kijkje achter de schermen tijdens zijn thuisrace. "We hebben wat activiteiten georganiseerd. Ik heb ze de auto laten zien en wat uitleg gegeven, niet al te technisch", zei hij met een knipoog.

De jonge coureur, die normaal gesproken vooral tussen engineers en camera’s staat, nam even de tijd om weer gewoon Kimi te zijn: klasgenoot, vriend. "Het is een mooie manier om het contact te behouden", stelt hij. "Ik breng niet veel tijd thuis door, dus dit moment betekende veel voor me."

Lewis Hamilton liet een boodschap achter voor zijn opvolger

Wat hij vooraf niet wist, is dat hem in het motorhome van het team nog iets te wachten stond: een handgeschreven briefje van niemand minder dan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, die eind vorig seizoen afscheid nam van Mercedes, had de boodschap achtergelaten in zijn voormalige kamer na de laatste editie in Monza. Teamcoördinator Stephen Lord vertelde in de podcast Beyond The Grid hoe Hamilton geëmotioneerd afscheid nam van de plek waar hij jarenlang verbleef.

"Hij realiseerde zich plots: Ik ga deze kamer nooit meer zien", aldus Lord. Niet veel later vond het team een briefje aan de muur, gericht aan Antonelli. "Hij wenste Kimi veel succes en schreef: Als jij om het team geeft, zullen zij ook om jou geven. Het is een geweldig team." Mercedes besloot het briefje in te lijsten en voor altijd zichtbaar te houden.

Kimi Antonelli maakt indruk in debuutseizoen

Antonelli maakt ondertussen indruk op de baan. Hij pakte eerder poleposition in de sprintrace van Miami en staat momenteel zesde in het WK-klassement. Wat de uitslag in Imola ook wordt: dit weekend zal hij niet snel vergeten.