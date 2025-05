Moeder van mogelijke nieuwe teamgenoot Max Verstappen onderhandelt over nieuw contract bij Red Bull

Formule 1-debutant Isack Hadjar maakt een goede kans om ook na dit seizoen in het wereldkampioenschap te blijven. Dan zal zijn contract bij Red Bull, dat loopt tot het einde van dit jaar, wel verlengd moeten worden. Hij laat de onderhandelingen aan zijn moeder over.

Met zijn prestaties tot nu toe maakt lijkt hij wel een plekje bij in de F1 te kunnen afdwingen. Hadjar geeft aan zich nog geen zorgen te maken over 2026, omdat zijn moeder de contractonderhandelingen voor hem voert.

De Franse coureur kende een dramatisch begin van het seizoen in Australië. Hij crashte tijdens de opwarmronde, barstte in tranen uit in zijn auto en liep terug naar de pits. Sindsdien heeft de jonge coureur echter indrukwekkende snelheid laten zien. Hij bereikt regelmatig Q3 en heeft al 5 punten gescoord, slechts 4 minder dan zijn voormalige teamgenoot Yuki Tsunoda, die nu een vaste plek heeft bij Red Bull Racing.

Nieuwe teamgenoot Verstappen

Hadjar rijdt voor het tweede team van Red Bull: Racing Bulls. Er gingen geruchten dat Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen zou kunnen worden, maar de 20-jarige coureur laat weten dat de contractonderhandelingen nog niet zijn begonnen.

“Ik heb er nog niet over nagedacht, de tijd voor contractbesprekingen komt nog wel", verklaarde Hadjar in Monaco. "Op dit moment heb ik geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb het aan mijn moeder overgelaten en we zullen zien wat eruit komt."

Hadjar wilde niet ingaan op het coureursbeleid van Red Bull, maar voegde eraan toe dat elk team de mogelijkheid zou moeten hebben om de beste en sterkste coureurs in te zetten. Hij vindt het "motiverend" om te weten dat hij zijn plek op elk moment kan verliezen.

Liam Lawson

Begin dit seizoen gebeurde dat Liam Lawson. Hij begon het kampioenschap als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar moest na slechte resultaten van plek wisselen met Tsunoda.