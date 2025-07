Het F1-circus is na een korte zomerstop aanbeland in België. Dus ook Max Verstappen, wie het nodige meemaakte tijdens de break. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing zag teambaas Christian Horner vertrekken en kreeg er Laurent Mekies voor terug. Het zorgde voor een storm aan journalisten bij Verstappens aankomst.

Donderdag is zoals gebruikelijk gereserveerd voor perspraatjes. Veruit de meeste media meldden zich bij Verstappen, die voor een volle zaal vragen moest beantwoorden over zijn toekomst en het vertrek van Horner. 'De nachtmerrie van hem is begonnen', schetste een Formule 1-fan op het sociale medium X al gekscherend. Op foto's is te zien hoe er tientallen journalisten aanwezig zijn in de krappe zaal.

Vragen over toekomst

Uiteraard kreeg Verstappen vragen 2026. Er gaan al lange tijd geluiden dat Mercedes op het vinkentouw zou zitten om hem over te nemen. Teambaas Toto Wolff weet echter van niks. Toch werd de vraag gesteld wat de kans is dat hij volgend jaar voor de Zilverpijlen rijdt. "Er is ook een kans dat ik morgen niet meer wakker word. Dan rijd ik helemaal niet meer", reageerde hij gekscherend. "Het leven is dus onvoorspelbaar. Maar over het algemeen ben ik erg blij met waar ik nu ben."

Max Verstappen nightmare is on pic.twitter.com/YHnJJa6M1Q — Laura 🦋 Hungaroing 🔜 (@formuLau16) July 24, 2025

Terugblik op tijd met Horner

Ook het vertrek van Horner, die liefst twintig jaar teambaas was bij Red Bull Racing, was onderwerp van gesprek. "Ik denk dat de afgelopen anderhalf jaar niet zijn verlopen zoals we hadden gewild, en het management besloot dat ze het schip waarschijnlijk een andere richting op wilden sturen. En dan moet iedereen daar natuurlijk toch mee instemmen en vooruitkijken", oordeelde de viervoudig wereldkampioen.

"Terugkijken heeft geen zin. Je wordt er niet sneller van", ging Verstappen verder. "Maar tegelijkertijd waardeer je natuurlijk wel die twintig jaar, en vanuit mijn kant die tien of elf jaar dat ik deel uitmaak van Red Bull", zei hij over het geleverde werk van Horner. De Nederlander vertelde daarnaast dat hij altijd een goede relatie zou houden met de vertrokken teambaas.

Grand Prix van België

Voor Verstappen en zijn concullega's wacht de eerste race na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op een kletsnat Silverstone werd de Nederlander teleurstellend vijfde. Dat en de uitvalbeurt in Oostenrijk zorgen ervoor dat een vijfde wereldtitel een utopie lijkt. De achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris bedraagt al meer dan 60 punten.

Op Spa-Francorchamps is Verstappen wel vaak goed, hij won er drie keer eerder. Afgelopen jaar ging de overwinning naar Lewis Hamilton, toen nog rijdend voor Mercedes.