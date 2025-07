Het is ontzettend lastig om een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen. Dit heeft te maken met meerdere factoren zoals geld en pure schaarste. Richard Verschoor, die momenteel de leiding neemt over het Formule 2-klassement, heeft zijn boekje open gedaan over de lastige situatie.

De 24-jarige Verschoor is een van de oudste coureurs op de grid, maar zijn droom om in de Formule 1 uit te komen heeft hij al een tijd geleden opgegeven. "Ik zie mezelf niet snel wat doen in de Formule 1, heb niet het budget om mezelf daar in te kopen. En zoveel plekken zijn er ook niet. Maar ik moet me oriënteren op wat wél kan. Mijn toekomst veiligstellen", zo vertelt de McLaren-coureur aan het AD.

Nederlandse topcoureur duikt op in nieuwe video van populaire YouTubers Richard Verschoor speelt een belangrijke rol in een video van de Bankzitters, een van de populairste YouTube-kanalen van Nederland. De huidige nummer drie van de Formule 2 moest zijn racetalent op de kartbaan laten zien.

Toekomst

Maar wat die toekomst voor hem in petto heeft, weet Verschoor nog niet. De Formule 2 is voor de Nederlander na dit jaar wel klaar, zo besloot hij al eerder. Verschoor staat dan ook voor veel open.

"Of dat nou in de Formule E is, of in de Indycar, of waar ook. Ik wil graag aan iets bouwen en laten zien dat ik vooraan mee kan doen, daar krijg ik energie van. Ben er zelf van overtuigd dat ik overal iets kan brengen. Maar teams moeten er wel in vertrouwen en een stukje investeren om mij te laten rijden voor weinig budget."

Vriendin Max Verstappen voelt zich na bevalling weer helemaal model: Kelly Piquet showt kleurrijke zomeraankoop Kelly Piquet lijkt helemaal hersteld van de zwangerschap van dochtertje Lily, die ze begin mei met de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen kreeg. Het Braziliaanse model (36) heeft steeds meer ruimte om te doen wat ze leuk vindt: het showen van haar werk als model. Ze is inmiddels klaar voor de zomer.

Geld

Want Verschoor weet als geen ander hoe belangrijk geld is in de racewereld, zeker omdat hij het zelf altijd met een beperkt budget heeft moeten doen. "Ik geloof nog steeds dat je altijd ergens terecht moet kunnen. Hoop ook dat het niet straks helemaal een verloren zaak is, want dat zou ook niet heel veel goeds betekenen voor veel andere coureurs. Niet alleen Nederlanders, maar in het algemeen. Want er gaat al zoveel talent verloren omdat er gewoon niet genoeg budget is."

Zo is bijvoorbeeld een carrière in het karten vrijwel onbetaalbaar, met kosten van meerdere tonnen per jaar. Eenmaal verder kost het nog meer. Een goed stoeltje in de Formule 3 kost al snel tussen de 1 en 1,5 miljoen euro per jaar. In de Formule 2 loopt dat bedrag op tot zo’n 2 miljoen per seizoen. En dat terwijl het juist jonge, getalenteerde tieners en twintigers zijn die deze dure stappen moeten zetten om hun droom van een Formule 1-zitje waar te maken.

Kelly Piquet doorbreekt stilte na dramatisch Formule 1-weekend Max Verstappen Max Verstappen kende een weekend om heel erg snel te vergeten, De Nederlander van Red Bull wilde het gat met concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri dolgraag verkleinen, maar de race liep uit op een ramp in Oostenrijk. Al in de eerste ronde was het einde wedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen. Kelly Piquet gaf na die teleurstelling vrij snel een teken van leven.

Waarschuwing

Verschoor heeft dan ook een duidelijke waarschuwing voor ouders van jonge Nederlanders die dromen van een carrière in de autosport. "Ik denk dat je al op meer dan 10 miljoen euro moet rekenen om überhaupt die ladder naar de Formule 1 te beklimmen. Om op dat punt te komen. En dat is gewoon zonde. Eigenlijk is het niet meer te doen."

Duidelijke Max Verstappen spreekt zijn afkeer uit en kiest voor zijn gezin: 'Ik hou er niet van' Max Verstappen liet de spotlights afgelopen week links liggen. Geen rode loper, geen Hollywoodglamour bij de Europese première van F1: The Movie, de nieuwe Formule 1-film van Lewis Hamilton met Brad Pitt in de hoofdrol. Net als eerder in New York schitterde de wereldkampioen in afwezigheid. En dat was geen toeval.

Kampioenschap

Verschoor neemt momenteel de leiding in het Formule 2-klassement met 114 punten. Daarmee heeft hij een voorsprong van 24 punten op Alexander Dunne, zijn McLaren-teamgenoot en nummer twee van het klassement. Hij maakt dus een hele goede kans op het kampioenschap. Dat hij volgende jaar ergens een stoeltje heeft, lijkt volgens hem wel goed te komen. "Daar werken we nu aan, ja. Je moet alleen wel een beetje kijken wat duurzaam is en hoe je daar aan een mooie toekomst kan schrijven."