Grappende Max Verstappen haalt Engelse media met 'brutale sneer' richting Lando Norris

Max Verstappen kende een superweekend. De Nederlander verbaasde op zaterdag al met pole position en die leidende positie stond hij tijdens de race niet af. In niet eens de snelste auto hield hij de rappe McLarens achter zich.

"Ik ben natuurlijk heel blij met wat ik doe", sprak Verstappen voor de camera van Viaplay na de race. "Ik wil er nog niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten, dan had je mij niet meer gezien", grijnsde hij. Met die andere auto bedoelde hij natuurlijk de McLaren, die qua pure snelheid veel sneller is dan Verstappens RB21. "De Shinkansen (Japanse hogesnelheidstrein, red.) naar huis."

Engelse media gaan aan de haal met woorden Verstappen

Verstappens uitspraken hebben ook de andere kant van Het Kanaal bereikt. Express spreekt van een 'brutale uitspraak' in de richting van Lando Norris, de leider in de WK-stand en de voornaamste concurrent van de Nederlander. 'Max Verstappen beweert dat hij uit het zicht zou zijn verdwenen als hij met de McLaren-auto op Suzuka had gereden. Daarmee haalt hij duidelijk uit naar Lando Norris en Oscar Piastri', aldus het medium.

Ook de Engelse tak van GP Fans neemt het woord brutaal in de mond. 'Max Verstappen richt zich met brutale sneer op Lando Norris', koppen zij. 'Nu heeft viervoudig wereldkampioen Verstappen aangegeven dat hij over de heuvels en ver weg zou zijn geweest op Suzuka, als hij in de McLaren had gereden.'

Verstappen perst er uit wat er in zit

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 is drie races en een sprintrace oud. Waar de verwachting was dat de McLarens vlot uit zouden lopen, is dat allerminst het geval. Het verschil in de WK-stand is één schamel puntje in het voordeel van Norris.

Het complete F1-circus verlaat Azië nu voor een bezoek aan het Midden-Oosten. In Bahrein staat komend weekend deel 2 van de triple-header op het programma. Daarna wacht nog een grand prix in Saoedi-Arabië.