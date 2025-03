'Nieuw schandaal bij team van Max Verstappen: twee grootheden lijnrecht tegenover elkaar'

Het zijn zéér roerige weken bij Red Bull Racing. De auto van Max Verstappen is te langzaam op de baan, het gonst van de geruchten over het tweede zitje bij het team én daar is dinsdag nog een nieuw schandaal bovenop gekomen.

Volgens Thaise media stonden Christian Horner en Helmut Marko samen lijnrecht tegenover de hoofdaandeelhouder van het bedrijf. De Red Bull-aandeelhouders, Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz, gaven aan dat zij ontevreden zijn over het ontslag van Sergio Pérez, eind vorig seizoen. Zij vonden dat niet netjes afgehandeld en daarnaast klaagden zij ook over de eerste weken van het huidige seizoen.

Een bron uit de omgeving van Yoovidhya zou het nieuws in de Thaise media hebben gebracht. Horner bood in de videocall zijn excuses aan de bedrijfseigenaren aan, verdedigde de aanstelling van Liam Lawson en legde uit dat het seizoen nog maar net begonnen is en Red Bull een reële kans heeft de koplopers in te halen.

Gedoe rondom Helmut Marko

Het volgende deel van het gesprek ging over de toekomst van de teamleiding. Vanuit Thailand werd opnieuw aangedrongen op het ontslag van Marko. Dit werd echter gepareerd met een eis tot het ontslag van Horner, die het bedrijf flinke imagoschade heeft toegebracht met het seksschandaal dat vorig jaar uitbrak en begin volgend jaar, wanneer de zaak voor de rechter komt, opnieuw zal oplaaien.

Verstappen zal in ieder geval willen dat Marko blijft. De viervoudig wereldkampioen staat sinds dag één aan de zijde van de Oostenrijker en heeft ook een speciale 'Marko-deal' in zijn contract. Als de adviseur vertrekt bij Red Bull, wordt het voor de Nederlander ook makkelijker om een nieuw team te zoeken.

Liam Lawson

De Telegraaf meldde dat Lawson er al uitvliegt voor de eerstvolgende grand prix, in Japan. Hij zal daar worden vervangen door Yuki Tsunoda. De Limburger meldde dat Honda al een tijd een aanbod heeft staan van twintig miljoen euro om Tsunoda in de Red Bull te zien en Horner zou hebben gevraagd of die deal nog mogelijk is. Verstappen zelf zou ook niet tevreden zijn met hoe de ruildeal is afgehandeld.