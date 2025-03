Ongenaakbare Max Verstappen is 'ontevreden' met keihard besluit van Red Bull

Red Bull Racing schuift Liam Lawson binnen afzienbare tijd aan de kant als collega van Max Verstappen. De worstelende Nieuw-Zeelander keert terug naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelt.

Lawson werd na slechts enkele races op het hoogste niveau gepromoveerd naar Red Bull, waar hij de tegenvallende Sergio Pérez opvolgde. Maar in de eerste paar grands prix van het nieuwe seizoen maakte de nieuwe teamgenoot van Verstappen een dusdanig slechte indruk, dat de leiding heeft besloten om een wissel door te voeren.

Ontevreden Max Verstappen

Achter de schermen borrelt het dus opnieuw bij de ploeg, waar dat vorig jaar ook al het geval was. Ook viervoudig wereldkampioen Verstappen lijkt ontevreden over het besluit van de leiding. 'Hij i s het niet eens met de beslissing van de teamleiding om zo snel al in te grijpen', meldt De Telegraaf, dat ook de primeur had over de aanstaande coureurswissel tussen Lawson en Tsunoda.

"Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons", sprak Verstappen tijdens de afgelopen Grand Prix van China, toen nog niet bekend was dat er een wissel zou plaatsvinden.

Belabberde resultaten

In zijn eerste weken voor Red Bull liet Lawson geen onuitwisbare indruk achter. In tegendeel: hij kwam geen enkele keer door Q3 in de (sprint)kwalificatie en eindigde tijdens de (sprint)races ver buiten de punten. Opvallend was dat Tsunoda en rookie Isack Hadjar in de RB's beter presteerden. Het toont aan hoe moeilijk de RB21 te besturen is.

Verstappen zelf voelt zich best goed in de nieuwe auto, maar hij blijft wel kritisch. "Ik probeer te maximaliseren en het team te helpen om de auto te verbeteren. Het mag duidelijk zijn dat we niet zijn, waar we willen zijn. Ik voel me tot nu toe eigenlijk wel goed in de auto, comfortabel. En heb er vertrouwen in dat ik de juiste momenten kies om aan te zetten, zonder fouten te maken."

Ruildeal

De wissel tussen Lawson en Tsunoda wordt later deze week wereldkundig gemaakt. Bij de Grand Prix van Japan op Suzuka zullen ze in hun 'nieuwe' kleuren rijden.