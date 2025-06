Mogelijk komt er vanaf 2028 vijf jaar lang een nieuwe Grand Prix op de Formule 1-kalender. Bangkok heeft namelijk een bod van omgerekend één miljard euro gedaan op de organisatie van een GP in het wereldkampioenschap.

De Thaise regering is akkoord met het hoge bod. Bangkok zou vanaf 2028 vijf jaar lang een grand prix in de Formule 1 willen organiseren. In het budget van een miljard euro is de aanleg van een stratencircuit in de hoofdstad meegenomen.

'Veelbelovende gesprekken'

Volgens een regeringswoordvoerder moet dat circuit komen in de buurt van Chatuchakmarkt, een populaire toeristische plek. Er zijn al 'veelbelovende' gesprekken geweest tussen de Thaise premier Paetongtarn Shinawatra en Formule 1-baas Stefano Domenicali, maar er is nog geen akkoord.

Azië

Momenteel vindt er slechts één GP plaats in Zuidoost-Azië, in Singapore. Maleisië werd in 2017 van de kalender geschrapt. Vietnam zou in 2020 voor het eerst de Formule 1 ontvangen, maar verdween door de coronacrisis (definitief) van het programma.

Vorig jaar keerde het F1-kampioenschap terug naar China. De grand prix in Shanghai verdween na de race in 2019 door de coronabeperkingen van de kalender. Het contract werd verlengd, waardoor de race nog zeker vier jaar verreden zal worden.

Zandvoort

Eind 2024 werd bekend dat de Formule 1 in 2026 voor de laatste keer een race houdt op het circuit van Zandvoort. Volgens de organisatie was het niet langer vol te houden om de huidige kwaliteit van het raceweekend te garanderen. Daarom besloot de organisatie van de GP in Zandvoort om zelf de stekker uit de samenwerking te trekken.

In het huidige seizoen staat de GP in Nederland gepland in het laatste weekend van augustus. Het racecircus strijkt de komende maanden neer in Europa met de Grands Prix van Oostenrijk, Engeland, België, Hongarije en dus Nederland. Max Verstappen staat momenteel op plek 3 in de WK-stand, 43 punten achter koploper McLaren-coureur Oscar Piastri en 21 punten achter Lando Norris.