Max Verstappen beleeft een weekend van uitersten in België. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing won de sprintrace, maar werd door een foutje vierde in de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. Zijn auto oogt in de vele kilometers wel een stuk beter dan voorheen. Nieuwe teambaas Laurent Mekies legt uit wat de veranderingen zijn voor de GP van België.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies legt uit dat het team de downforce van Max Verstappen's auto "aanzienlijk" heeft verhoogd met de aanpassingen van zaterdag. Dit om de Nederlander competitiever te maken voor de Grand Prix van België, die vanmiddag in natte omstandigheden verreden zou kunnen worden.

Regen

Max won zaterdag de sprintrace met een auto die was afgesteld op lage downforce, nadat hij Oscar Piastri inhaalde en zijn leidende positie tot de finish wist te behouden. De lage downforce zorgde voor hogere snelheden op de rechte stukken, iets wat de Nederlander perfect wist te benutten. Maar voor zondag wordt regen verwacht op Spa-Francorchamps, waardoor Red Bull de afstelling van Verstappen's auto heeft aangepast, ten koste van de topsnelheid.

'Nu verandert alles'

"Voor zondag verandert alles en we zullen zien wat het weer doet," aldus Mekies. "Ik denk niet dat we per se bidden voor regen, maar we hebben wat dingen aan de auto veranderd, omdat we denken dat de grip aanzienlijk minder zal zijn. We hebben de downforce flink verhoogd. Ik denk dat regen wellicht onze beste kans is om het gat met McLaren te dichten. Maar als het droog blijft, zal deze afstelling ook werken, omdat het de bandenslijtage ten goede komt."

'We zullen zien wat we kunnen doen'

Dat Verstappen het vanaf P4 moet gaan laten zien, stemt ook Mekies teleurgesteld. Het hele weekend kan de Nederlander de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris goed partij bieden. "Het is teleurstellend dat Max slechts enkele duizendsten van een seconde achter Leclerc zat, maar dat is de realiteit. Het verschil met McLaren is twee tot drie tienden. We zullen zien wat we kunnen doen."

Regenrace

Tijdens de vorige race, op Silverstone in Groot-Brittannië, regende het ook. Maar waar Verstappen altijd geroemd wordt om zijn kunsten op nat asfalt, daar was hij tijdens de grand prix in Engeland geen schim van zichzelf. Zijn auto liet hem in de steek en daar baalde hij flink van. Maar volgens Mekies is de Red Bull nu een stuk beter, ook in de regen.