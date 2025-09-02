Laurent Mekies is nu bijna twee maanden de teambaas van Red Bull Racing. Na de GP van Nederland op circuit Zandvoort is de Fransman nu drie races de leider van het Formule 1-team van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Hij vertelt nu over het allesveranderende telefoontje en de eerste woorden van de Nederlandse coureur.

Mekies,onthult in een interview met Bild dat wereldkampioen Verstappen hem op zijn allereerste dag verzekerde van zijn loyaliteit aan het team. De Fransman verving de in juli ontslagen Christian Horner, een periode waarin de media bol stonden van speculaties over de toekomst van Verstappen. Een deal met Mercedes leek op handen, maar de Nederlander besloot om in ieder geval ook in 2026 voor Red Bull te racen.

Eerste woorden Max Verstappen

Tegenover de Duitse krant Bild legt Mekies uit dat hij niet eens met Max hoefde te onderhandelen om hem te overtuigen bij Red Bull te blijven. “Max en ik hebben nooit over zijn toekomst gesproken. Dat was niet nodig,” legt Mekies uit. “Op mijn eerste dag kwam Max naar me toe en zei: ‘Vergeet alles wat je hebt gelezen. Ik ben onderdeel van Red Bull en ik blijf bij Red Bull. Ik kan niet wachten om met je samen te werken.’”

'Dat is het recept voor de relatie met hem'

“We moeten een snelle auto voor Max bouwen, dat is het recept voor succes in de relatie met hem,” aldus de Fransman, die overigens heel even twijfelde om in te gaan op het aanbod van Red Bull-sportbaas Oliver Mintzlaff. "Hij belde me de dag na de race op Silverstone. Toen ik zijn naam op mijn telefoon zag, had ik geen idee dat hij me de baan zou aanbieden. Ik was totaal verrast. Daarom heb ik het aanbod niet meteen geaccepteerd, maar hem in plaats daarvan een paar uur gevraagd om erover na te denken. Ik had het eigenlijk niet nodig. Zodra we hadden opgehangen, wist ik dat ik het wilde doen. Het is een grote eer, een voorrecht voor mij."

Vijfde wereldtitel onmogelijk

Na 15 races staat Verstappen derde in het rijdersklassement en heeft hij theoretisch nog een kans om zijn wereldtitel te verdedigen; hij staat 104 punten achter op leider Oscar Piastri. Gezien de prestaties van McLaren en Red Bull dit seizoen, lijkt dat echter een onmogelijke opgave. De verslechterde relatie tussen Horner en het kamp-Verstappen binnen Red Bull wordt gezien als de voornaamste reden voor het ontslag. Mekies weet dan ook precies wat hem te doen staat om Max aan boord te houden.