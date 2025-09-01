Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Nederland de discussie aangezwengeld met een opvallende uitspraak over Max Verstappen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zou de Nederlander dit seizoen gewoon meedoen om de wereldtitel, maar dan wel in een andere auto.

Alonso vergeleek na afloop van de race de prestaties van Verstappen met die van het zusterteam Racing Bulls. Dat team, met onder meer Isack Hadjar in de gelederen, maakte opnieuw indruk in Zandvoort. De jonge Fransman startte vanaf plek vier en pakte zijn eerste podium, terwijl ook Yuki Tsunoda eerder dit jaar geregeld in de top zes eindigde.

Racing Bulls sneller dan Red Bull?

Volgens Alonso zegt dat alles over de kracht van de auto van Racing Bulls. Hij ging zelfs zo ver dat hij suggereerde dat Verstappen dit seizoen heel anders voor de dag zou komen als hij in die bolide had gereden. "De Racing Bulls hebben altijd een raket van een auto. Als Verstappen in die auto had gezeten, zou hij vechten om het wereldkampioenschap", aldus de Spanjaard.

Die woorden kwamen op een moment dat Verstappen opnieuw genoegen moest nemen met een tweede plaats, dit keer achter Oscar Piastri. Zijn achterstand in het kampioenschap liep daardoor op tot 104 punten. Alonso benadrukte dat hij zijn woorden serieus bedoelde en wees nogmaals op Tsunoda, die in tegenstelling tot bij Red Bull bij het zusterteam beter presteerde. "Bij Racing Bulls stond hij constant in de top zes, maar nu hij weer in de Red Bull zit, komt hij niet verder dan Q1."

Einde nadert voor Alonso

Zelf kende Alonso een solide weekend met een achtste plek. Zijn seizoen verloopt grillig: de eerste acht weekenden bleef hij puntloos, maar in de zeven daaropvolgende races scoorde hij zes keer. In Zandvoort sloot hij de vrijdag zelfs af als tweede, al legt hij uit dat die sessies een vertekend beeld geven. "Wij kunnen ons niet veroorloven om in trainingen in te houden. We moeten altijd honderd procent geven en daardoor lijken we soms sterker dan we zondag zijn", geeft de tweevoudig wereldkampioen toe.

Toch beseft de 44-jarige veteraan dat zijn Formule 1-carrière onvermijdelijk richting het einde loopt. Met zijn ervaring weet hij Aston Martin nog regelmatig punten te bezorgen, maar de vraag is hoelang hij dat hoge niveau kan volhouden.

Oud-teamgenoot Alonso opgepakt in Brazilië

Opvallend genoeg kwam Alonso dit weekend ook op een heel andere manier in het nieuws. Zijn allereerste teamgenoot uit de Formule 1, Tarso Marques, werd in Brazilië opgepakt wegens illegaal bezit van een luxeauto. De voormalige Minardi-coureur reed rond in een Lamborghini Gallardo zonder kentekenplaten. Volgens Braziliaanse media rustte er bovendien een openstaande schuld van omgerekend ruim twee ton op het voertuig.

Marques was in 2001 de eerste stalgenoot van een piepjonge Alonso bij Minardi. Terwijl de Spanjaard daarna uitgroeide tot tweevoudig wereldkampioen en nog altijd actief is in de Formule 1, bleef de Braziliaan steken op 26 Grands Prix zonder punten. Na zijn korte F1-loopbaan kwam hij nog uit in het Braziliaanse stockcar-kampioenschap, tot zijn laatste race in 2018.