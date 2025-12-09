Isack Hadjar heeft een paar dagen na zijn overstap naar Red Bull al zijn eerste kilometers in de voor hem nieuwe auto gemaakt. De Fransman sprak zich positief uit over de auto na de bandentest voor 2026.

Meerdere coureurs gingen na de afsluiter van het seizoen alsnog de baan op in Abu Dhabi. Pirelli had namelijk de banden van 2026 meegenomen naar het circuit van Yas Marina om die te testen. Een ideaal moment voor Hadjar om alvast in zijn nieuwe auto te rijden.

Na een indrukwekkend debuutjaar bij Racing Bulls werd de Fransman aangetrokken als teamgenoot van Max Verstappen bij het hoofdteam van de 'Bulls' voor het seizoen 2026. Hij wordt de vierde teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen in iets meer dan een jaar, en volgt daarmee Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda op.

Rustig begin

Tijdens de test in Abu Dhabi reed Hadjar in totaal 111 ronden. Zijn beste tijd was 1:27.515 met de speciaal aangepaste Red Bull-bolide, die de lagere downforce-niveaus van volgend jaar moest simuleren. Hadjar eindigde op de 21e plaats in de test, waaraan in totaal 25 coureurs deelnamen.

'Natuurlijk is deze auto compleet anders'

"Het was geweldig om mijn eerste ronden te rijden als officiële Red Bull-coureur", zei Hadjar. "Het is fijn om te weten dat ik, wanneer ik in januari terugkeer, al met het grootste deel van het team heb samengewerkt tijdens de tests van de afgelopen jaren. Ze hebben me goed ontvangen en ik voel me op mijn gemak in deze groep."

"Natuurlijk is deze auto compleet anders dan degene waarmee ik eind januari in Barcelona zal rijden, maar het was nuttig om de banden te voelen. Het was belangrijk om gegevens te verzamelen die ons de komende maanden zullen helpen bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen", aldus Hadjar.

Belangrijke verandering

Er was dinsdag groot nieuws bij Red Bull: topadviseur Helmut Marko gaat niet meer verder bij de ploeg. De Oostenrijker heeft een uitstekende relatie met Verstappen.