Red Bull kondigde dinsdag het vertrek aan van Helmut Marko. De 82-jarige adviseur, die wordt gezien als de grote ontdekker van Max Verstappen, verlaat volgens de officiële lezing vrijwillig het team, maar opmerkelijk genoeg krijgt hij wel een flink geldbedrag mee.

Al tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi vertelde Marko dat hij twijfelde over zijn toekomst en dinsdag bevestigde Red Bull dat hij na twintig jaar vertrekt bij de renstal. Het team van Verstappen meldde in het persbericht dat de Oostenrijker, die nog een contract voor één jaar had, zelf het besluit heeft genomen om op te stappen. Dat zou betekenen dat hij geen geld meekrijgt van Red Bull, maar dat blijkt niet helemaal het geval.

Gouden handdruk voor Marko

Het Duitse BILD meldt namelijk dat Marko toch echt een vergoeding zal ontvangen. Red Bull betaalt hem namelijk zijn volledige salaris voor het komende jaar. Dat komt neer op ongeveer tien miljoen euro.

Het medium meldt ook dat er al langere tijd twijfels waren bij Red Bull om na het ontslag van Christian Horner ook afscheid te nemen van Marko. Daarmee wilde het team compleet opnieuw beginnen. De Oostenrijker zou daar lucht van hebben gekregen en wilde een gedwongen vertrek voor zijn.

Het vertrek van Marko kwam ook aan bij Verstappen, die stelde hem 'voor eeuwig dankbaar te zijn'. Eerder dit jaar waren er geruchten dat bij een mogelijk vertrek van de adviseur ook de Nederlandse coureur zou vertrekken bij Red Bull, maar daar lijkt momenteel geen sprake van. Verstappen kondigde enkele maanden geleden al aan dat hij in 2026 gewoon voor het team rijdt.

Bewogen jaar voor Red Bull

Marko verlaat Red Bull na een bewogen jaar. Het team kende een moeizaam begin van het jaar waardoor Verstappen al snel achter de feiten aanliep in de strijd om de wereldtitel. In de zomer besloot Red Bull om teambaas Horner te vervangen door Laurent Mekies en vanaf dat moment werd de lijn omhoog weer gevonden.

Verstappen won zes van de laatste negen races van het seizoen en kwam uiteindelijk slechts twee punten tekort om toch nog zijn vijfde wereldtitel op rij te pakken. Concurrent Lando Norris pakte zondag in Abu Dhabi zijn eerste kampioenschap. Hij deed in de laatste race in Abu Dhabi precies genoeg door als derde te eindigen.