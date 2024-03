Oliver Bearman was gesloopt na debuut in Formule 1: 'Lewis Hamilton moest me zowat uit de auto tillen'

Oliver Bearman hoorde vrijdag ineens dat hij dit weekend Carlos Sainz moest vervangen bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De 18-jarige Brit liet zich zien met een zevende plaats in de race en daarmee hield hij Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich. Bearman was gesloopt na afloop en vertelde dat hij na afloop hulp nodig had om uit zijn auto te klimmen.

"Ik had het zo moeilijk dat Lewis me zowat uit de auto moest trekken", zei de Brit na afloop tegen Motorsport.com. Het lijkt er overigens op dat de vermoeidheid het geheugen van Bearman heeft aangetast, want op de beelden na de race is te zien dat hij zelf uit zijn auto klimt en daarna pas een handje krijgt van de zevenvoudig wereldkampioen.

Bearman zat er toch helemaal doorheen: "Het was echt fysiek. Je rijdt vrijwel vijftig kwalificatieronden op deze baan doordat de banden nauwelijks slijten." De jonge invaller vond het wel een mooie ervaring om tussen de grote mannen te rijden: "Ik keek naar hun gevechten toen ik opgroeide, dus het was leuk om het circuit met hen te delen. Het was mooi om erkenning van ze te krijgen."

En of Ollie Bearman een goede indruk heeft achtergelaten! 🤩

Verstappen lovend

Max Verstappen won de race in Saoedi-Arabië en dat was alweer zijn 56e overwinning in totaal. Ook bereikte hij een bijzondere mijlpaal: het was zijn honderdste podium. Bearman werd ondanks al deze duizelingwekkende prestaties van de Nederlander uitgeroepen tot 'Driver of the Day'. Verstappen was na afloop lovend over de Brit.

Eenmalig optreden

Het lijkt erop dat het voor Bearman bij een eenmalige invalbeurt zal blijven. Carlos Sainz moest geopereerd worden door een blindedarmontsteking, maar heeft twee weken de tijd om te herstellen voor de volgende race. De verwachting is dat Sainz bij de Grand Prix van Australië op zondag 24 maart dan ook gewoon weer in de Ferrari zal zitten.