Lovende woorden van Max Verstappen over F1-debutant Oliver Bearman

Max Verstappen was na afloop van de GP van Saoedi-Arabië enthousiast over Oliver Bearman. De rookie verving bij Ferrari de zieke Carlos Sainz en eindigde als zevende op het circuit van Jeddah. "Dat was fantastisch", jubelde Verstappen na afloop.

Oliver Bearman, die normaal in de Formule 2 rijdt, moest bij Ferrari instappen vanwege een blindedarmontsteking bij Carlos Sainz. Maar de jonge coureur deed dat meer dan prima en finishte uiteindelijk op een zevende plek.

Reactie Max Verstappen

"Dat is fantastisch", zo jubelde Max Verstappen na afloop. "Ik had tegen een paar mensen in het team gezegd: als hij net buiten de top zes finisht, zevende ofzo, dan doe je het echt fantastisch. Dus echt een prima resultaat van hem."

De Nederlander vervolgt: "Hij kent de auto niet, hij gaat de eerste keer zo'n race in.. Ik kan er niet meer van maken, Dat was gewoon top."