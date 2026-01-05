Op de dag dat Formule 1-legende Michael Schumacher 57 jaar werd (zaterdag 3 januari 2026) postte coureur Pierre Gasly een zeer opmerkelijke foto. Het leek een eerbetoon aan Schumi, maar de foto schiet ook bij velen in het verkeerde keelgat.

De Duitse F1-grootheid Schumacher raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeluk en heeft zich sindsdien niet meer in het openbaar laten zien. Zijn familie schermt hem af, waardoor het niet helemaal duidelijk is hoe het met de zevenvoudig wereldkampioen gaat. Wel duidelijk is dat de gevolgen groot zijn.

Verjaardag

Gasly, de Franse rijder van F1-team Alpine, postte uitgerekend op de verjaardag van Schumacher een foto waarop hij in de huid leek te kruipen van het Duitse icoon. De 29-jarige Gasly is gehuld in een rode ski-jas, voorzien van een logo van sigarettenmerk Marlboro. Dat is precies de jas die Schumacher jarenlang droeg, toen hij in dienst was van de befaamde Italiaanse renstal.

Gasly deelde verder niks over zijn bedoelingen met de foto. Maar er zijn diverse factoren die wijzen op meer dan toeval: hij postte het op de geboortedag van Schumacher, draagt een jas die doet denken aan de Duitser (inclusief Marlboro-logo) en is zelf niet in dienst van Ferrari. Hij lijkt dus veel moeite te hebben gestoken in het repliceren van de looks van Schumi.

Sneeuw

Allemaal leuk, aardig en sympathiek, op één ding na: Gasly poseert in de sneeuw. En dat is nou net de omgeving waarin het zo gruwelijk misging voor de F1-legende. Na het ongeluk lag Schumacher lang in coma en sinsddien leeft hij afgeschermd van de buitenwereld. Hij is na het ongeluk niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie is er tot dusver in geslaagd zijn privacy te beschermen.

Onder vuur

De krant Daily Mail meldt dat Gasly vanwege de foto 'onder vuur is komen te liggen'. De krant schrijft: "Niet iedereen was onder de indruk van de keuzes van Gasly. Veel mensen menen dat hij een fout heeft gemaakt en dat zijn foto ongepast is."

Pierre Gasly shared a photo of him skiing wearing a red Marlboro jacket on Michael Schumacher's birthday ❤️ pic.twitter.com/CbKxYCxMgB — Autosport (@autosport) January 4, 2026

"Iemand schrijft op X: 'Ik weet niet hoe goed hij hier over heeft nagedacht. Een ski-ongeluk heeft het leven van Schumacher voor altijd verpest. Dus hoe kom je dan tot de conclusie dat je een eerbetoon in elkaar zet aan Schumacher door te gaan skiën op zijn verjaardag en dat dan te posten op social media?'"