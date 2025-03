Max Verstappen neemt opvallende stappen om drama bij Red Bull te stoppen

Red Bull Racing moet voorlopig in de achtervolging op de concurrentie. De Oostenrijkse renstal ziet hoe vooral McLaren de dienst uitmaakt, waardoor de noodbel wordt geluid. Red Bull-adviseur Helmut Marko kondigde na de Grand Prix van China aan dat het team een 'noodvergadering' inlast in de fabriek. Max Verstappen zal ook een bezoek brengen om de problemen uit te zoeken.

Verstappen eindigde als vierde tijdens de Grand Prix van China. Hoewel hij in de slotfase een knappe inhaalactie buitenom plaatste op Charles Leclerc, ontbrak het gedurende de race aan snelheid om met de top te concurreren. Dit heeft Red Bull ertoe aangezet een noodvergadering in te plannen om te bespreken hoe de achterstand op McLaren kan worden verkleind. Verstappen zal zelf aanwezig zijn in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, zo bevestigt Helmut Marko tegenover Motorsport.com.

Red Bull moet alle zijlen bijzetten

"We moeten hard werken," vertelt Marko aan het betrouwbare medium. "Max zal volgende week naar de fabriek komen om samen met ons te analyseren waar de zwakke punten liggen. De auto moet zo snel mogelijk beter worden, maar we weten dat dat tijd kost. Het beeld verschilt per circuit en per compound, maar McLaren is op elk terrein sterk. Ze liggen duidelijk voor, en wij moeten iets vinden om dat te compenseren."

Marko gaf ook aan dat een te voorzichtige benadering Verstappen mogelijk parten speelde in de openingsfase. "De start was ongelukkig, en daardoor verloor hij meteen plekken. In de eerste stint reed hij iets te conservatief, waarschijnlijk omdat hij nog in gedachten had hoe slecht de lange run op de mediums ging tijdens de sprintrace. Maar toen we hem naar binnen haalden, liet hij groene sectortijden zien. Dat toonde aan dat de banden nog niet volledig versleten waren. Op de harde band reed Max uiteindelijk hetzelfde tempo als de leiders," klonk de Oostenijker.

Teamgenoot van Max Verstappen is hoofdpijndossier voor Red Bull

Naast de uitblijvende performance van de RB21 is de renstal uit Milton Keynes met nóg een probleem opgezadeld. Dit jaar is Sergio Pérez, na een teleurstellend seizoen, vervangen door Liam Lawson. Een opmerkelijke keuze aangezien de Nieuw-Zeelander pas elf races in de Formule 1 had gereden. Toch kreeg Lawson de voorkeur boven Yuki Tsunoda, die nou net wél een goede indruk maakt tijdens de eerste twee races. Met de Grand Prix van Japan in aantocht volgt een pikant moment om de coureurs van stoeltje te ruilen.

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos kan niet anders dan concluderen dat Lawson. "Je loopt op één been in plaats van twee", begint Doornbos in gesprek met Sportnieuws.nl "Want wat er nu gebeurt met Lawson is ondenkbaar." Lawson moet snel stappen zetten, oordeelt de analist. "Omgaan met tegenslagen siert een sportman. Dus laat maar zien wat je veerkracht is. Maar Liam komt niet in de buurt van Max. Ga je hem dan nog meer tijd geven? Het wordt een achilleshiel voor Red Bull. Ze moeten dit oplossen om het constructeurskampioenschap te winnen."