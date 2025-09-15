Lewis Hamilton rijdt sinds dit jaar voor Ferrari, het team waar elke Formule 1-coureur voor wil rijden. Maar een gelukkig huwelijk is het nog niet. Hamilton vertelt nu openhartig over de problemen waar hij tegenaan loopt in Italië.

Zo is de Britse topcoureur tegen zaken aangelopen die hij vooraf niet had kunnen voorzien, zegt hij in gesprek met verschillende media (waaronder RacingNews 365). De 40-jarige Hamilton maakte afgelopen seizoen de overstap naar Ferrari na twaalf seizoenen bij Mercedes.

De zevenvoudig wereldkampioen hoopte de vorm te hervinden die hem zoveel succes bracht met de Zilverpijlen in het afgelopen decennium. Tot nu toe voldoen de resultaten van Hamilton echter absoluut niet aan de hoge verwachtingen die er begin dit jaar waren.

Groot verschil

Een van de grootste uitdagingen voor de Brit met de Ferrari-bolide is het gevoel dat hij krijgt van de remmen. Ferrari gebruikt remsystemen van Brembo, terwijl de zevenvoudig kampioen bij Mercedes gewend was aan de remmen van Carbon Industries. Bovendien vertrouwt Ferrari enorm op motorremmen, iets wat bij Mercedes helemaal niet wordt gebruikt.

In een interview geeft Hamilton toe dat dit een van de moeilijkheden was die hij onmogelijk kon voorzien in zijn voorbereiding op de overstap naar Maranello. De Brit gelooft echter dat de moeizame start van zijn tijd bij Ferrari het team om hem heen juist hechter heeft gemaakt, wat de ploeg heeft voorbereid op een betere toekomst.

Problemen zijn Hamilton niet vreemd

"Ik herinner me niet elk seizoen, eerlijk gezegd, dus ik kan geen exacte vergelijkingen maken. Maar ik weet zeker dat er veel seizoenen waren die ik moeilijk vond. Ik herinner me dat 2009 zwaar was, 2010 en 2011 waren niet geweldig, en 2012 was een cruciaal moment voor mij. Daarna hadden we natuurlijk 2022 en 2023. Er zijn dus genoeg andere voorbeelden, maar toen zat ik in een andere fase van mijn leven."

"Nu leef ik mijn droom en rijd ik voor Ferrari. Natuurlijk had ik het hele afgelopen jaar om hierover na te denken en me voor te bereiden, maar er zijn dingen die je niet kunt voorzien. Er is veel om aan te wennen, zowel van mijn kant als van de kant van het team. Ze hebben er echt alles aan gedaan om me te verwelkomen."

Verschillende culturen

"Er zijn natuurlijk ook culturele verschillen. Onlangs merkte Fred (Vasseur) op dat het team mijn komst en de problemen met de auto dit jaar misschien heeft onderschat. Het is dus een combinatie van deze dingen."

"Maar eerlijk gezegd, hoe moeilijker het is, hoe beter het je kan maken. Dit jaar is zwaar voor iedereen in het team, maar dit bereidt ons voor op betere dagen. We zullen sterker zijn na deze moeilijke eerste zes maanden. Ik ben erg enthousiast en gemotiveerd voor de strijd die ons te wachten staat. Ik geloof dat ik de beste mensen om me heen heb", aldus Hamilton.