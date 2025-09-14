Max Verstappen had zaterdag even geen Formule 1-wagen onder zijn kont, maar een flink teruggeschroefde Porsche. Op de beruchte Nürburgring Nordschleife moest de wereldkampioen kilometers maken om zijn zogeheten A-licentie te halen. En dat leverde niet alleen een hoop bekijks op, maar ook veel respect - zelfs van zijn eigen instructeur.

Nog vóór de start brak de chaos al los. Fans stormden de grid op voor een glimp van Verstappen, fotografen knalden tegen elkaar en beveiligers hadden hun handen vol. Voor het publiek in Duitsland was de komst van de Nederlander hét spektakelstuk.

Verstappen reed de eerste twee uur van de vier uur durende race en deelde de auto met de Brit Chris Lulham. Een topresultaat zat er niet in: het duo eindigde als 27e. Voor Verstappen maakte dat niets uit, want zijn doel was duidelijk: de vereiste veertien rondes afleggen om zijn papieren te krijgen.

'Hij is een echte liefhebber'

Omdat Verstappen zijn Nordschleife-licentie nog moest halen, kreeg hij een persoonlijke gids mee: de Duitse instructeur Andreas Gülden. Die reed in een snellere AMG voorop, terwijl Verstappen in zijn teruggeschroefde Porsche volgde. "Het was fantastisch om vóór de wereldkampioen te rijden", bekende Gülden in gesprek met De Telegraaf. "Gelukkig had ik meer vermogen, anders was het niet gelukt. Ik was echt enorm aan het pushen, maar Max vond dat prachtig."

Wat de Duitser vooral opviel: Verstappen gedroeg zich totaal niet uit de hoogte. "Hij stelde veel vragen, wilde alles weten over lijnen in de regen, over het asfalt en de signalen hier. Hij was relaxed, maar ook enorm gefocust. Een echte liefhebber."

Verstappen klaar voor volgende stap

Even leek het nog spannend of zijn missie was geslaagd. Door technische problemen kwam Verstappen later niet meer in actie, waardoor een comité moest beslissen of hij zijn A-licentie alsnog zou krijgen. Uiteindelijk kwam het goed: Verstappen kreeg zijn DMSB Permit Nordschleife en mag nu in GT3-auto’s rijden. Dat opent de deur naar zijn droom: de 24 Uur van de Nürburgring.

De Nürburgring Nordschleife is niet voor niets berucht als de Groene Hel. Met 73 bochten, grote hoogteverschillen en talloze blinde secties geldt het circuit als een van de zwaarste ter wereld. Verstappen is er al jaren door gefascineerd. "Racen is niet alleen mijn beroep, maar ook mijn hobby", zei hij eerder. "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje omdat het extreem uitdagend en veeleisend is. Ik kan niet wachten om hier in een GT3 te rijden."

Van Nordschleife naar Bakoe

Veel tijd om na te genieten heeft hij niet, want volgend weekend kruipt Verstappen gewoon weer achter het stuur van zijn Red Bull. In Bakoe wacht de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar de wereldkampioen zijn jacht op nieuwe F1-successen vervolgt.