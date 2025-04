Opmerkelijke fout van FIA kost Formule 1-coureur drie plekken bij GP van Bahrein

De FIA zag tijdens de kwalificatie voor de GP van Bahrein een foutje te laat. Daardoor was de schade al geleden en zijn er twee coureurs de dupe van de opmerkelijke actie. Er is geen officiële straf uitgedeeld, maar toch moet er achterin de grid gehusseld worden met de plekken.

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich als dertiende voor de Grand Prix van Bahrein op zondag, maar de Duitse Sauber-coureur zal niet vanaf die positie starten. Hij moet beginnen vanaf P16 en dat zonder een directe straf te hebben gekregen.

Helemaal niet naar Q2

Na de kwalificatie bleek namelijk dat Hülkenberg helemaal niet in Q2 had mogen deelnemen, ondanks zijn vijftiende tijd in Q1. Die ronde had moeten worden geschrapt omdat de Duitser in bocht 11 met alle vier de wielen buiten de baan was gekomen. Hij overschreed dus de zogeheten track limits.

Te laat

Wedstrijdleider Rui Marques zag de overtreding echter pas na de start van Q2, toen het te laat was om in te grijpen. De zaak werd doorverwezen naar de stewards, die na de kwalificatie een oordeel moesten vellen.

Wisselen van plek

De stewards namen het logische besluit om Hülkenbergs rondetijd uit Q1, waarmee hij zich voor Q2 kwalificeerde, te schrappen. Daarmee vervielen ook al zijn tijden in Q2. De Duitser zakt daardoor terug naar de zestiende startplek. Fernando Alonso, Esteban Ocon en Alex Albon schuiven elk een plaatsje op. Albon is het grootste slachtoffer van de misser van de wedstrijdleiding, want hij had eigenlijk in Q2 moeten staan in plaats van Hülkenberg.

Sergio Perez in 2022

Het voorval met Hülkenberg is geen unicum. Iets soortgelijks gebeurde met Sergio Pérez in Oostenrijk in 2022. De Mexicaan bereikte toen Q3, maar herhalingen lieten zien dat hij in zijn snelste Q2-ronde buiten de baan was gekomen. Zijn tijd werd na afloop van de kwalificatie alsnog geschrapt.

Hoe laat GP van Bahrein

