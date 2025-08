De onderhandelingen tussen Sebastian Vettel en Red Bull over een terugkeer van de Duitser bij de Oostenrijkse renstal, maar dan in een leidinggevende functie, zijn mislukt. De meervoudig wereldkampioen keert dus niet terug bij het team van Max Verstappen

Helmut Marko bevestigt het nieuws aan F1 Insider. Hij was juist lovend over de mogelijke komst van de Duitse F1-legende. Begin dit jaar noemde Marko de viervoudig wereldkampioen nog zijn ideale opvolger als hoofd van het Red Bull Junior Team. Later bevestigde Vettel dat hij met Marko had gesproken, maar tot serieuze onderhandelingen kwam het niet.

"Het geheel heeft niet lang geduurd, omdat we druk bezig waren met de herstructurering van Red Bull Racing", aldus Dr. Marko. "En dat is een fulltime baan, je kunt niet zomaar een paar races bezoeken. Ik denk niet dat wat wij zoeken bij hem past." "Mijn contract loopt tot eind 2026. Daarna zien we wel verder", voegde de Oostenrijker eraan toe.

Vettel was van 2007 tot en met 2022 actief in de Formule 1. Daar boekte hij grootse successen, met name in de Red Bull. Tussen 2009 en 2014 maakte hij enorm veel indruk. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd hij wereldkampioen. Later reed hij nog voor Ferrari en Aston Martin, om in 2022 zijn racecarrière te beëndigden. Zijn laatste zege boekte hij in 2019 in Singapore.

Stuivertje wisselen tussen Red Bull en Mercedes

Na Vettels laatste titel was het van 2014 tot en met 2020 Mercedes dat de klok sloeg, door zeven titels op rij te pakken (zes keer Lewis Hamilton, een maal Nico Rosberg). Vanaf 2021 brak het tijdperk Verstappen aan. De laatste vier wereldtitels waren voor hem en Red Bull. Die kans lijkt dit seizoen echter nihil, want de achterstand op de McLarens van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri is gigantisch. In Hongarije rijdt Verstappen dit weekend de laatste race voor de korte zomerbreak van drie weken.