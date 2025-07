Williams-coureur Carlos Sainz geeft toe dat hij waarschijnlijk "ja" had gezegd tegen een aanbod van Red Bull om naast Max Verstappen te rijden, als dat voorstel hem vorig jaar was gedaan.

Sainz' vertrek bij Ferrari werd aangekondigd voor aanvang van het seizoen 2024, toen duidelijk werd dat Lewis Hamilton Mercedes zou verlaten voor de Scuderia. Sainz sprak in de eerste helft van het seizoen met vrijwel alle Formule 1-teams en tekende uiteindelijk bij Williams.

'Dan had ik die kans waarschijnlijk gegrepen'

De Spanjaard reed eerder al voor het Red Bull-juniorenteam Toro Rosso, waar hij drie seizoenen doorbracht. In 2015 en 2016 was hij daar teamgenoot van Max Verstappen, voordat hij eind 2017 overstapte naar Renault. "Als er vorig jaar een kans was geweest om naar Red Bull te gaan, had ik die waarschijnlijk gegrepen", zegt Sainz nu.

'Dat zullen we nooit weten'

"Of dat de juiste beslissing voor mijn carrière was geweest en hoe het verder zou zijn gelopen? Dat zullen we nooit weten. Het heeft dus geen zin om daarover te speculeren. "Ik had een team nodig dat me volledig steunt, zodat ik mijn potentieel kan waarmaken. In dat opzicht is Williams de juiste keuze."

WK-stand zegt wat anders

Die laatste uitspraak valt op, want het gaat niet bepaald lekker met Sainz bij Williams. Hij verzamelde pas 13 punten voor de WK-stand en doet het daarmee maar nét beter dan Liam Lawson van Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander werd als vervanger van Sergio Perez naast Verstappen gezet, maar ook al na twee races geslachtofferd na tegenvallende resultaten. Yuki Tsunoda verving hem, maar ook hij scoort nauwelijks punten naast de Nederlander.

