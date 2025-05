Opvallende onthulling rondom Oscar Piastri in Formule 1: 'Hij is gepest'

Zak Brown heeft een opvallende onthulling gedaan over McLaren-coureur Oscar Piastri. De succesvolle Australiër zat voor hij naar McLaren kwam in de opleiding van het F1-team Alpine, maar volgens Brown werd hij 'gepest' bij de Franse ploeg.

Het verhaal tussen Piastri en Alpine gaat terug naar 2022. In dat jaar vertrok Fernando Alonso bij de Franse ploeg en dus kwam er een stoeltje vrij. Piastri was succesvol in de Formule 2 en 3 en dus wilde Alpine hem voor de ploeg laten rijden in de Formule 1. Het team bracht een statement naar buiten dat Piastri het stoeltje van Alonso zou overnemen, maar de Australiër reageerde al snel op dat bericht dat hij helemaal geen contract getekend had.

Piastri vertelde dat het bericht van Alpine foutief was. "Dit klopt niet, ik heb geen contract getekend. Ik zal niet voor Alpine rijden", zo vertelde de Australiër over het bericht van Alpine. Later tekende hij voor McLaren, waar hij nu één van de succesvolste coureurs is in de Formule 1.

Zak Brown

McLaren-baas Brown legt in gesprek met Mail Sport nu uit hoe de ploeg bij Piastri terecht kwam in 2023. "Hij was niet alleen onze reservecoureur, maar we hadden ook een goede relatie met Mark Webber, die hem toen al coachte. Bovendien had hij al een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij won titels in zijn eerste jaren in de opleidingsklassen."

Brown vertelt dat McLaren Piastri uiteindelijk in 'etappes' contracteerde. Alpine ging ervanuit dat de Australiër bij de Franse ploeg zou blijven, maar dat bleek een aanname. "Als je wilt meedingen, moet je alles goed beoordelen. Misschien had Alpine er toch beter naar moeten kijken. Hun persbericht, waarin stond dat hij in 2023 een Formule 1-stoeltje zou krijgen, bevatte niet eens een citaat van hem. Ze hadden hem niet eens geraadpleegd. Ze brachten die verklaring naar buiten alsof het een uitgemaakte zaak was. Het werd gebruikt om hem te pesten en hem te laten doen wat zij wilden."

WK-stand

Inmiddels staat de jonge Australiër fier aan kop van de WK-stand. Piastri blijkt verrassend sterker dan zijn ploeggenoot Lando Norris, die vorig jaar nog de naaste uitdager van Max Verstappen leek. De Nederlander rijdt in een tegenvallende Red Bull en kan de McLarens vooralsnog niet bijbenen. Komend weekend is de zevende race van het seizoen, voor het eerst in Europa. Zondag staat de GP van Emilia-Romagna op het programma.