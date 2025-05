Oscar Piastri boekt historische hattrick voor McLaren: 'Wist dat ik op Max Verstappen moest letten'

Oscar Piastri blijft indruk maken in zijn derde seizoen in de Formule 1. In Miami leverde de jonge Australiër opnieuw een ijzersterke race af en voegde hij een historische prestatie toe aan zijn snel groeiende erelijst. Zijn zege betekent niet alleen een flinke stap in de titelstrijd, maar ook een unicum voor McLaren dat al tientallen jaren niet meer was voorgekomen.

De openingsfase in Miami leverde direct spektakel op. Piastri, gestart als tweede, ging het gevecht aan met polesitter Max Verstappen in wat een prachtige strijd werd. "Het gevecht voor me na de start heeft me geholpen", blikte hij terug op de strijd tussen de Nederlander en zijn teamgenoot Lando Norris, die kostbare tijd verloor in gevecht met Verstappen.

"Maar ik wist dat ik op Max moest letten in bocht één toen ik hem aanviel", herinnert Piastri zich. Met lef en precisie dook de Australiër binnendoor, verschalkte Verstappen en legde daarmee de basis voor zijn dominante zege.

McLarens drukken Max Verstappen met de neus op de feiten in Miami, Nederlander valt buiten podium Max Verstappen is tijdens de GP van Miami op z'n plek gezet door de McLarens. De Nederlandse Formule 1-coureur mocht de race dan wel van pole position starten, zijn strijd met Oscar Piastri en Lando Norris bleek op de baan kansloos. Hij viel zelfs buiten het podium.

Zeldzame dominantie: Piastri en Norris ongenaakbaar

Eenmaal aan de leiding maakte Piastri geen fout. Zijn eerste stint op de zachte banden was indrukwekkend en legde de basis voor een gecontroleerde race. "De auto voelde geweldig aan op de softs", vertelde hij na afloop. "Op de harde compound had ik het wat moeilijker, maar doordat ik vroeg een comfortabele voorsprong had opgebouwd, kon ik het tempo daarna goed managen."

Met Norris op de tweede plaats boekte McLaren een fraaie 1-2. Het verschil met de nummer drie, George Russell, bedroeg uiteindelijk 35 seconden. Een zeer dominante zege, met een marge dat zelden voorkomt in de Formule 1. Russell hield ondanks een protest van Red Bull zijn podiumplek vast en bleef Max Verstappen nét voor.

Red Bull Racing dient protest in tegen belangrijke concurrent na GP van Miami Red Bull Racing heeft na de GP van Miami nog een protest ingediend tegen George Russel. De Brit van Mercedes zou niet genoeg vaart hebben geminderd tijdens de gele vlag-situatie, maar de Formule 1 wees het protest gelijk af.

Piastri treedt in de voetsporen van Senna

De overwinning in Miami was Piastri zijn derde op rij, na eerdere zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daarmee is hij de eerste McLaren-coureur sinds Ayrton Senna in 1991 die drie Grand Prix-zeges op rij weet te boeken binnen één seizoen. De legendarische Braziliaan begon dat jaar, zijn laatste titeljaar, zelfs met vier opeenvolgende overwinningen: in de Verenigde Staten, Brazilië, San Marino en Monaco.

Max Verstappen lacht als boer met kiespijn na mislukte GP Miami: 'Laat maar lekker zitten' De Grand Prix van Miami is niet gelopen zoals Max Verstappen graag gezien had. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position, maar eindigde buiten het podium. Er ging opnieuw van alles mis. "Nul komma nul kans."

Namen als Mika Häkkinen en Lewis Hamilton, beiden wereldkampioen met McLaren, kwamen nooit verder dan twee zeges op rij in hetzelfde jaar. Over twee weken krijgt Piastri op Imola de kans om zijn reeks voort te zetten. Uitgerekend precies op het circuit waar Senna in 1991 zijn derde zege van die reeks boekte.