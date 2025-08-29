Een opvallend incident tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Zandvoort heeft McLaren een boete opgeleverd. In de pitstraat kwamen Oscar Piastri en George Russell in een bizar incident met elkaar in botsing.

De tweede vrije training op het circuit van Zandvoort verliep allesbehalve vlekkeloos. Met twee rode vlaggen en veel kleine incidenten bleef er maar weinig tijd over voor de coureurs om hun auto's te testen voorafgaand aan de Grand Prix van Zandvoort, terwijl het weer weinig roet in het eten gooide. Voorafgaand aan de trainingsdag op Zandvoort was het namelijk nog onzeker welke impact het weer zou gaan hebben op de omstandigheden. Zo werd er zelfs nog gevreesd dat de eerste vrije training niet door kon gaan.

5000 euro boete

Nadat de tweede vrije training voor de tweede keer met een rode vlag werd stilgelegd reed Oscar Piastri de pitstraat in. Toen hij de pitbox van McLaren in probeerde te rijden, kreeg hij op het laatste moment de instructie van zijn team om terug de pitstraat in te sturen om een pitbox verder zijn bolide te parkeren. Wat Piastri niet wist was dat vlak achter hem George Russell ook de pitstraat inreed. De twee maakten contact tot grote schrik van George Russell.

Contact between Russell and Piastri as they returned to the pits 😮



Het incident levert een boete van 5.000 euro op voor McLaren. Oscar Piastri wordt niet door de FIA bestraft omdat zij vinden dat hij door zijn team niet goed gewaarschuwd werd. De nummer twee van het coureursklassement zal dus opgelucht ademhalen dat het incident geen gevolgen heeft voor de rest van het raceweekend.

Weinig hoop voor Verstappen

Max Verstappen kon de fans op Zandvoort voorlopig weinig hoop geven op een topresultaat in zijn thuisrace. Tijdens de eerste vrije training noteerde de regerend wereldkampioen de zesde tijd, terwijl hij in de tweede sessie niet verder kwam dan de vijfde plek. De Red Bull-coureur heeft nog steeds een flink gat te dichten met de McLaren van Lando Norris, die in beide trainingen de snelste rondetijd neerzette.