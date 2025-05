Rivaal van F1-kampioen Max Verstappen neemt opvallend besluit: 'Het is gewoon niet iets waar ik van geniet'

Lando Norris is een van de bekendste gezichten in de F1-wereld. De Brit van McLaren won tot nu toe vijf races, was in 2024 de grootste uitdager van wereldkampioen Max Verstappen en is een soepele prater tijdens interviews. Maar hij wil wat minder zichtbaar worden.

Norris, momenteel de nummer twee in de WK-stand achter collega Oscar Piastri, geeft aan dat hij stukken minder gaat posten op social media. "Het is gewoon niet iets waar ik van geniet. Ik zie sociale media meer als tijdverspilling", zei hij vrijdag vanuit Italië, waar zondag op Imola de hoofdrace plaatsvindt.

"Het hoeft ook niet en het is mijn leven. Ik kan doen wat ik wil."

'Ik wil het niet meer'

Zijn besluit om minder van zichzelf te tonen op onder meer Instagram, waar hij bijna 10 miljoen volgers heeft, is slecht nieuws voor zijn fans. Ze zullen het vanaf nu wellicht moeten doen door onpersoonlijke posts die door zijn management worden beheerd.

"Ik ben al een paar weken niet meer op de sociale media geweest. Ik wil het niet meer, vind het niet interessant. Ik wil gewoon meer tijd doorbrengen met vrienden, ga golfen, trainen en dingen doen die productief zijn", voegt Norris toe.

GP Emilia-Romagna F1 | Max Verstappen recordhouder op Imola: dit zijn de tijden Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlander hoopt terug te slaan bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij de afgelopen jaren ijzersterk was.

Lewis Hamilton

Norris liet dit allemaal los nadat hem was gevraagd of hij had gezien dat landgenoot Lewis Hamilton zijn account op Instagram had schoongeveegd. De zevenvoudig wereldkampioen volgt niemand meer. Dat deed Hamilton ook nadat hij bij de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van 2021, nipt de titel verspeelde aan Max Verstappen.

Norris zei: "Lewis kan doen wat hij maar wil, prima toch?", aldus The Independent.

McLaren-coureur Lando Norris viert feest op Ibiza met Nederlandse vriend, vlak voor raceweekend Emilia-Romagna Formule 1-coureur Lando Norris houdt wel van een feestje op zijn tijd. Zeker voor een speciale gelegenheid, zoals de verjaardag van zijn goede vriend Martin Garrix. De Nederlandse dj vierde dat op Ibiza.

Max Verstappen

Bij de vorige F1-race, in Miami, had Norris wederom een hachelijk momentje met Verstappen op het asfalt. Volgens Norris was zijn poging om Verstappen in de tweede bocht te verschalken voor de leiding in de wedstrijd het risico waard.

"Het was een mooi duel met Max, zoals altijd", zei hij na afloop. "Ik betaalde er wel de prijs voor, maar dat hoort erbij. Wat kan ik zeggen? Als ik hem niet aanval, wordt er gemopperd. Als ik het wel doe, krijg ik ook kritiek. Ik kan het nooit goed doen."