F1-team Aston Martin is met een valse start aan de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen begonnen. Het team van coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll worstelt al maanden met de nieuwe motor van Honda. Bij de eerste race van komend weekend ligt een mislukking op de loer.

Het nieuwe Honda-aandrijfsysteem stelt Aston Martin voor grote problemen. Het team probeert de batterijproblemen te lossen, maar dat zal tijd kosten. Zo belandde Aston Martin in een onverwachte crisis, nog vóór de start van het seizoen dit weekend in Australië.

Totaal onvoorbereid

Aston Martin kon zijn testprogramma voor het seizoen niet voltooien. De coureurs brachten meer tijd door in de garage dan op het circuit. Het Honda-team is totaal onvoorbereid op de Grand Prix van Australië van komend weekend. De vele motorstoringen tijdens de tests in Bahrein brachten de levering van reserveonderdelen zo in gevaar, dat Aston Martin zelfs overwoog de race in Melbourne over te slaan.

Treurige strategie

Maar het team kan niet anders dan meedoen aan de eerste race van 2026. Terugtrekken is een ramp voor het imago van alle betrokken partijen. Maar of de race wordt uitgereden? Insiders zeggen dat het team van plan is om bij de hoofdrace op zondag na een paar rondes het bijltje erbij neer te gooien. Motosport meldt dat bijvoorbeeld.

🚨 | NEW: Aston Martin may only set out to complete the formation lap and a few race laps in Australia, per @Motorsport_IT.



Reliability issues and a lack of spare parts make it unlikely the AMR26 can complete a race distance. — formularacers (@formularacers_) March 2, 2026

Ondertussen is er een crisisteam opgericht ter ondersteuning van Honda. Het team van teambaas Adrian Newey staat in constant contact met het personeel in Sakura om het probleem aan te pakken. Honda heeft toegegeven dat de trillingen van de V6-motor schade veroorzaken aan de batterij van het hybridesysteem, die in het chassis is geplaatst.

Sarcastische teambaas Adrian Newey

Newey zou hebben opgemerkt dat de verbrandingsmotor van Honda niet krachtig genoeg is om de batterij op te laden. Deze ramp ondermijnt het imago van Aston Martin, nadat miljardair en grote man van het team Lawrence Stroll fors investeerde in hypermoderne faciliteiten in Silverstone en belangrijke figuren aantrok, waaronder teambaas en technisch directeur Newey.