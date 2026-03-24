De start van het nieuwe Formule 1-seizoen verloopt voor Red Bull en Max Verstappen allesbehalve vlekkeloos. Toch ziet voormalig topadviseur Helmut Marko nog voldoende kansen voor het team om zich terug te knokken, ondanks de achterstand op concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Volgens de 82-jarige Oostenrijker staat Red Bull erom bekend snel en effectief te reageren op moeilijke situaties. "Alles is nog mogelijk", stelt Marko in gesprek met het Oostenrijkse medium OE24. Hij benadrukt dat het seizoen nog jong is en dat de krachtsverhoudingen nog kunnen verschuiven, ondanks de tegenvallende de start van Verstappen. De Nederlander kwam in de openingsrace in Australië niet verder dan de zesde plek en viel in China uit met technische problemen. Volgens Marko betekent dat echter niet dat de strijd om podiumplaatsen en zeges al beslist is.

Kansen voor Red Bull?

Marko wijst daarbij ook op het schrappen van twee races in april, vanwege de onrust in het Midden-Oosten, wat Red Bull extra tijd geeft om de problemen met de auto aan te pakken. "Als je op dit moment geen auto hebt waarmee je vooraan punten scoort, is dat geen nadeel", merkt hij op. De extra ontwikkeltijd kan volgens hem cruciaal blijken in het verdere verloop van het seizoen.

Tegelijkertijd erkent de ontdekker van Verstappen dat de nieuwe reglementen in de Formule 1 voor een andere dynamiek zorgen. "De sport leeft eigenlijk alleen van de Ferrari-show bij de start", doelt Marko op het gevecht tussen teamgenoten Charles Leclerc en Lewis Hamilton in China. Volgens hem is het spektakel in de races minder groot dan voorheen. “Veel inhaalacties zijn tegenwoordig niet meer dan simpel voorbijrijden." Toch verwacht de Oostenrijker dat teams zich gaandeweg het seizoen beter zullen aanpassen aan de veranderingen.

Nürburgring

Naast zijn verplichtingen in de Formule 1 haalt Verstappen volgens Marko ook veel plezier uit uitstapjes naar andere raceklassen, zoals langeafstandsraces op de Nürburgring. De autosportfanaat maakt zich daar geen zorgen over. "Daar haalt hij zijn plezier uit, dat was vorig jaar ook al zo", stelt hij. Volgens Marko koestert de Nederlander bovendien grotere ambities buiten de koningsklasse. "Op een dag wil hij de 24 uur van Le Mans en Spa rijden, dus alle klassiekers."

Met de Grand Prix van Japan komend weekend wacht Red Bull een belangrijk meetmoment in het nog prille seizoen. In het verleden was Verstappen bijzonder succesvol op Suzuka, maar met de huidige vorm van de RB22 lijkt een zelfde dominantie voorlopig van de baan. Toch blijft Marko ervan overtuigd dat zijn voormalige team en pupil de weg omhoog weer kan vinden, mede door de lange pauze in april.