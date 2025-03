Topadviseur Red Bull doet opvallende uitspraak over nieuwe teamgenoot Max Verstappen: 'Hij heeft nu de ervaring'

Formule 1-team Red Bull is duidelijk over de komst van Yuki Tsunoda naar de renstal. De Japanner ruilt van plek met Liam Lawson, die wordt teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. "Hij kwam in een neerwaartse spiraal."

Topadviseur Helmut Marko is duidelijk in een interview met Formel1.de: Red Bull is niet van plan dit seizoen nog een keer een rijderswissel toe te passen. "Yuki Tsunoda maakt het seizoen af. We verwachten dat hij de auto meester wordt", aldus de Oostenrijker.

Red Bull negeerde inbreng Max Verstappen bij veelbesproken soap: 'We weten dat hij niet blij is' De samenwerking tussen Max Verstappen en Red Bull heeft een knauw gekregen. Afgelopen week was het behoorlijk chaotisch bij de renstal, na de rijderswissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson, die terugkeerde naar zusterteam Racing Bulls.

Neerwaartse spiraal

Red Bull besloot Lawson al na twee grands prix terug te zetten naar zusterteam Racing Bulls. De jonge Nieuw-Zeelander presteerde ondermaats in de races in Australië en China. "Liam kon het onder de toegenomen druk niet waarmaken. Hij kwam in een neerwaartse spiraal", aldus Marko.

Hij heeft er vertrouwen in dat de 24-jarige Tsunoda het beter gaat doen als teamgenoot van wereldkampioen Verstappen. "Yuki heeft zijn ups en downs gehad en daarom dachten we dat Lawson de betere en sterkere kandidaat was."

Dit is Yuki Tsunoda, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: Japanner krijgt na vier jaar én bizarre soap eindelijk de kans Er zijn weinig coureurs uit de Red Bull-fabriek die langer op een zitje bij het Formule 1-team moesten wachten dan Yuki Tsunoda. Liefst vier jaar reed de Japanner rond bij Racing Bulls (of een voorloper daarvan). Nu hij eindelijk teamgenoot van Max Verstappen is, is het tijd om kennis met hem te maken.

Transformatie

"Maar Yuki heeft een transformatie ondergaan", vervolgt Marko. "Hij zit in zijn vijfde jaar en toont zich volwassen. Hij heeft nu de ervaring die in zulke moeilijke omstandigheden een enorme factor is."

Droom Liam Lawson spat uiteen

Voor Lawson was het ontslag een harde klap. De 23-jarige droomde al van een loopbaan bij het grote Red Bull sinds hij een kind was. "Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt", liet hij weten via Instagram. Hij gaf vroeger zelfs een spreekbeurt over zijn ambities bij de renstal op school.

Droom Liam Lawson spat uiteen na ontslag bij Red Bull: 'Hier had ik mijn hele leven naartoe gewerkt' Liam Lawson werd donderdag na twee races voor Red Bull Racing in de Formule 1 ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen. Daarmee spat een droom voor hem uiteen, zo laat hij zelf weten via Instagram.

De volgende Grand Prix vindt plaats in Japan. Een thuisrace dus voor Tsunode. Maar ook voor Lawson is het een speciaal raceweekend. Hij kwam namelijk in het verleden uit in het Japanse Super Formula-kampioenschap.