Formule 1-coureur Max Verstappen had het lastig in zijn Red Bull tijdens de sprintrace in Brazilië. De winst was daar uiteindelijk voor WK-leider Lando Norris. "We gaan wat aanpassingen doen aan de auto."

De viervoudig wereldkampioen eindigde als vierde in de sprintrace in São Paulo. Hij pakte direct bij de start een plek door Fernando Alonso te passeren en schoof daarna nog een positie op vanwege het uitvallen van Oscar Piastri.

Maximale resultaat

Verstappen vindt dat hij met zijn vierde plaats het maximale resultaat uit de sprintrace heeft gehaald. "Op die zachte banden probeerde ik mijn ronden te rijden, want het was niet snel genoeg", reageerde de Red Bull-coureur bij Viaplay.

"We gaan wat aanpassingen doen aan de auto en hopen dat we hem in een beter werkend venster krijgen," legde Verstappen verder uit. "Ik hoop dat we hierdoor de banden beter kunnen belasten en dat we vooruitgang boeken."

Niemandsland

"Momenteel zitten we ver achter de leiders en voor de teams uit het middenveld, in niemandsland. In de sprint kon ik de coureurs voor me simpelweg niet achtervolgen. En dat wilde ik wel. Als we nog wat meer prestaties uit de auto kunnen halen, dan kan ik misschien de strijd aangaan met de Mercedes-coureurs."

De Nederlander had bij de herstart, na de crash van onder anderen de Australiër Piastri, nog even moeite om de Spanjaard Fernando Alonso van zich af te houden. "Het eerste rondje had ik het een beetje lastig, omdat Alonso meer grip had. Ik kon ze ook niet bijhouden in de eerste paar ronden. Ik heb het gemaximaliseerd."

Voor de kwalificatie voor de race van zondag later op zaterdag (19.00 uur) hoopt Verstappen op een betere auto. "We gaan nog wat dingen aanpassen aan de auto. Hopelijk geeft dat wat meer grip."