Red Bull haalt Max Verstappen en vaste partner even uit elkaar op Imola: 'Een ramp'

Max Verstappen kende een roestige eerste dag bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander kwam in de eerste twee vrije trainingen niet verder dan P5 en P7. Misschien lag dat aan een verandering die Red Bull had doorgevoerd voor de eerste vrije training.

Verstappen had namelijk niet zijn vaste race engineer Gianpiero Lambiase op zijn oor, maar Tom Hart. Normaal gesproken is Hart performance engineer van Red Bull, dit keer voorzag hij Verstappen van de nodige informatie. Volgens Motorsport.com wilde de ploeg Hart eens laten zien hoe het werk van Lambiase eruitzag, om zo beter te begrijpen hoe alles werkt - en zo een betere bedrijfsstructuur te ontwikkelen.

Druk middagje

Hart moest dit keer ondergaan hoe Verstappen foeterde op de RB20, die hij 'een ramp' noemde. "Ik heb geen grip", klaagde Verstappen tijdens VT1. Ook zei hij tegen Hart: "Ik kan niet later remmen, want dan zakt de auto heel erg en dan heb ik bij de opening van de apex geen balans in de voorkant."

Verstappen had het vooral moeilijk in de tweede sector. Hart stipte dat aan en noemde het zelfs 'een beetje zwak'. Daar reageerde de wereldkampioen op. "Ja, maar wat is zwak? Ik begrijp dat ik er (het circuit, red.) vanaf ga, maar wat gaat er mis?"

Lambiase terug

Gelukkig voor Hart, die ook al snuffelde aan het werk tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar, zat het er na één sessie op. Daarna nam Lambiase weer plaats op zijn vertrouwde plekje en hoorde Verstappen weer een vertrouwde stem. Aan het zeiken kwam geen einde. "Oh mijn god. Het is elke keer zo moeilijk", mopperde Verstappen halverwege de tweede vrije training."