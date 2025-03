Red Bull hint op eerbetoon met bijzondere terugkeer tijdens Grand Prix van Japan

Formule 1-fans hopen Max Verstappen tijdens de aankomende Grand Prix van Japan in een andere kleurstelling te zien dan het gebruikelijke blauw, rood en geel van Red Bull Racing. De renstal lijkt te hinten op een speciaal eerbetoon.

De afgelopen dagen hebben de officiële social media-accounts van Red Bull een witte transformatie ondergaan, wat fans doet hopen op een terugkeer van de populaire witte livery tijdens de GP van Japan.

Honda

Deze kleurstelling werd gebruikt tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021, als eerbetoon van Red Bull aan Honda voor hun succesvolle samenwerking, die aanvankelijk eind 2021 zou eindigen. De reden voor de witte livery in Istanbul was dat de Grand Prix van Japan in 2021 niet doorging en de race op Istanbul Park de plek innam van Suzuka.

Nu de Grand Prix van Japan wél plaatsvindt, lijkt Red Bull opnieuw in het wit te gaan racen om Honda te bedanken. 2025 is namelijk het laatste jaar van de verlengde samenwerking. De recente posts van het team op Facebook, Instagram en X, met de witgekleurde RB16B waarmee Max Verstappen zijn eerste wereldtitel won, lijken dit te bevestigen.

Racing Bulls

Het zusterteam van Red Bull, Racing Bulls, rijdt dit jaar al in het wit. Bij de presentatie van de kleurstelling van die wagen werden al snel vergelijkingen gemaakt met de RB16B uit Turkije 2021. Alles wijst erop dat ook de Red Bulls volgende week op Suzuka wit zullen kleuren.

RB16B on the open road 🤍❤️ pic.twitter.com/arDbVDX130 — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 29, 2025

Yuki Tsunoda

Het raceweekend in Japan wordt om nog een reden speciaal voor Red Bull. Yuki Tsunoda maakt namelijk zijn debuut voor het hoofdteam in eigen land. De Japanner vervangt Liam Lawson, die na teleurstellende prestaties in Australië en China terugkeert naar Racing Bulls.