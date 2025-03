Sergio Pérez zet in op terugkeer in Formule 1: 'De deur staat op veel plaatsen open'

Als teamgenoot van Max Verstappen kon Sergio Pérez vorig seizoen niet tippen aan de snelheid van de wereldkampioen. De resultaten van de ervaren Mexicaan stelden teleur, waardoor hij eind 2024 bij Red Bull moest vertrekken. Pérez beschikt om die reden dit jaar niet over een stoeltje, maar een terugkeer in de Formule 1 sluit hij niet uit.

Met een superieure auto ging het Red Bull begin 2024 voor de wind. Verstappen en Pérez presteerden naar behoren, waardoor de Mexicaan een nieuw contract tekende. Toch kwam er later dat seizoen een einde aan het Red Bull-avontuur van Pérez.

De Mexicaanse coureur kon niet aan de verwachtingen voldoen, waarna Red Bull besloot zijn contract voortijdig te beëindigen. Uiteindelijk werd Liam Lawson naar voren geschoven als zijn vervanger, terwijl ondertussen Yuki Tsunoda het zitje van de Nieuw-Zeelander heeft overgenomen.

Terugkeer in de Formule 1

Na veertien seizoenen op rij in de Formule 1 staat Pérez niet meer op de grid, maar een terugkeer sluit hij niet uit. "Ik heb mezelf zes maanden gegeven om te kijken welke opties ik heb en een beslissing te nemen over wat de volgende stap in mijn carrière is. De deur staat op veel plaatsen open", vertelde de ervaren coureur tegen Prodynamics.

Cadillac, dat in 2026 zijn intrede maakt op de grid als elfde team, is momenteel op zoek naar twee coureurs. Het nieuwe Amerikaanse team is haastig op zoek naar een ervaren rijder, waardoor Pérez een serieuze kandidaat zou kunnen zijn. De 35-jarige coureur heeft al 281 Grand Prix-starts op zijn naam staan, won zes races en eindigde in 2023 als tweede in het wereldkampioenschap, achter Verstappen. Zijn ervaring zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor het Formule 1-project van Cadillac.

Sergio Pérez heeft verschillende opties

Er is echter ook de mogelijkheid dat Pérez, nu hij zich in de herfst van zijn racecarrière bevindt, kiest voor een ander avontuur. De Mexicaan heeft aangegeven verschillende opties te hebben, waaronder een aanbod uit het World Endurance Championship (WEC), dat hij voorlopig naast zich neerlegde.

Pérez heeft echter bewezen bij Red Bull dat hij niet alleen op het circuit van waarde is, maar ook commercieel. Als een van de populairste coureurs uit Latijns-Amerika trekt hij een enorme schare fans aan, ook uit de Verenigde Staten, wat hem tot een waardevolle troef maakt voor merken. Cadillac zou veel baat hebben bij de populariteit en ervaring van Pérez om hun merk verder te versterken.