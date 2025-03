Voormalig F1-coureur kritisch op nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: 'Ik had het afgeslagen'

De geruchten gingen al een tijdje rond, maar donderdag was het zover: Yuki Tsunoda en Liam Lawson wisselen per direct van team. Voor Tsunoda betekent dit dat hij bij Red Bull Racing instapt en gaat debuteren bij zijn thuisrace in Japan. Hierin krijgt hij de uitdaging om naast Max Verstappen te presteren. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is deze overstap echter een gevaarlijke keuze, die hij persoonlijk niet zou hebben aangenomen.

Schumacher, die de situatie besprak bij Duitse tak van Sky Sports, kan zich niet vinden in de keuze van de 24-jarige Japanner. De wissel had niet moeten plaatsvinden stelt de jongere broer van de legendarische Michael Schumacher. "Als ik in de schoenen van Tsunoda had gestaan, had ik de promotie hoe dan ook afgeslagen. Simpelweg omdat de auto op dit moment het probleem is", zei hij stellig.

"Ik het bijna het gevoel dat de Racing Bull de betere auto van de twee is. Hij is makkelijker te besturen en Tsunoda was er snel in. Nu stapt hij over naar een nieuw team, zonder te testen en komt Naast Max Verstappen. Ik zie geen manier waarop hij kan winnen."

Loodzware uitdaging voor Yuki Tsunoda

De RB21 staat bekend als een zeer uitdagende auto om te besturen. Zelfs Verstappen worstelt regelmatig met de balans van zijn bolide. Schumacher twijfelt daarom of zijn nieuwe teamgenoot snel zal kunnen aarden. "Tsunoda heeft het dit seizoen goed gedaan, maar Lawson deed het vorig jaar ook niet slecht – soms was hij zelfs sneller", aldus de 49-jarige Duitser.

Voor Tsunoda is de missie helder: hij moet zo dicht mogelijk bij Verstappen blijven en belangrijke punten scoren voor het constructeurskampioenschap. Schumacher verwacht echter dat de Japanner weinig erkenning zal krijgen, zelfs als hij aan de verwachtingen voldoet. "Als hij dichterbij komt, zegt men dat het normaal is en dat het zo hoort. Maar als hij net zo ver achterblijft als Lawson, is zijn carrière voorbij", waarschuwt de oud-coureur. "Daarom zou ik als zijn manager het seizoen buiten Red Bull hebben afgemaakt en daarna mijn opties hebben bekeken."

GP van Japan

Vrijdag verschijnt Tsunoda voor het eerst in het Red Bull-overall op de paddock. Voor de temperamentvolle Japanner is het cruciaal om tijdens zijn thuisrace op het circuit van Suzuka sterk te beginnen. Hij moet niet alleen proberen zo dicht mogelijk bij Verstappen te blijven, maar ook bijdragen aan het herstel van de rust binnen het team.