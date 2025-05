'Red Bull Racing denkt aan oude bekende als opvolger van teambaas Christian Horner'

Red Bull Racing zou voor een gigantische ommekeer in de Formule 1 staan. Nu het al maanden niet lekker loopt bij het raceteam, dreigt de eerste grote naam geslachtofferd te worden. Niemand minder dan teambaas Christian Horner zit op de schopstoel en zou al snel worden ontslagen. De naam van een oude bekende doet de rondte als zijn opvolger.

Dat melden diverse internationale media, waaronder het Oostenrijkse 24Sport. Al na de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola in Italië zou het doek vallen voor de Brit. De 51-jarige Horner staat al sinds 2005 aan het roer van Red Bull Racing, maar raakte de afgelopen periode meermaals in opspraak.

Teambaas Max Verstappen kan opgelucht ademhalen na geruchten over ontslag Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, staat al een poosje onder druk binnen het team. Oliver Oakes werd veel genoemd als mogelijke vervanger, zeker na zijn vertrek bij Alpine, maar volgens GPblog is de komst van een nieuwe teambaas momenteel niet het geval.

Schandaal

In 2024 kleefde er nog een schandaal aan Horner, die een vrouwelijke medewerker van het team grensoverschrijdend zou hebben behandeld. Die rechtszaak loopt nog altijd, maar toentertijd stonden de Thaise eigenaren van Red Bull nog achter de teambaas, maar het krediet is inmiddels verspeeld, zo schrijven diverse media.

Opvolging

Er worden meerdere namen genoemd die Horner zouden kunnen vervangen. Door de naam van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes kan volgens andere media al een streep. Maar de naam van de Oostenrijker Frans Tost, die jarenlang het dochterteam Racing Bulls leidde, klinkt nu ineens veel harder.

Veelbesproken ex-teambaas Formule 1 vertrekt naar Dubai na arrestatie broer Ex-Alpine teambaas Oliver Oakes, die eerder deze week opstapte bij Alpine, is halsoverkop naar Dubai vertrokken na de arrestatie van zijn broertje William in Engeland. Oakes werd eerder nog in verband gebracht als mogelijke opvolger van Christian Horner bij Red Bull Racing.

Meningsverschil met Horner

De 69-jarige Tost moest bij Red Bull vertrekken omdat hij aanhoudende meningsverschillen had met Horner. De Oostenrijker leidde het tweede team maar liefst 18 jaar en was verantwoordelijk voor de opleiding van Max Verstappen en Sebastian Vettel, die later bij het grote Red Bull meervoudig wereldkampioen werden.

Updates op Imola

Of Horner mag blijven of niet als teambaas van Red Bull Racing, is afhankelijk van de prestaties van de RB21. De auto van Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is verre van goed dit seizoen en kostte het team al menig punt en goede klassering. Voor de race op Imola zijn updates aangekondigd, die de auto weer kampioenwaardig moeten maken, maar de vraag is of die updates goed genoeg zijn om de McLarens bij te houden.

Red Bull-topman Helmut Marko heeft slecht nieuws voor Max Verstappen: 'Eerlijk gezegd...' Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft maar weer eens benadrukt dat de auto van Max Verstappen updates zal blijven krijgen, ook voor de aankomende race op Imola. Hij geeft echter toe dat hij niet zeker weet of dit voldoende zal zijn om het team terug aan de top te brengen.

WK-stand

Momenteel moet Verstappen het doen met een derde plaats in de WK-stand, achter de ongenaakbare Oscar Piastri en diens ploeggenoot Lando Norris. Mercedes-coureur George Russell zit de Nederlander ook nog eens op de hielen. In de constructeursstand is de vrije val van Red Bull Racing nog pijnlijker. De ploeg staat achter McLaren en Mercedes derde, vooral ook door de slechte resultaten van de tweede coureur van het team.