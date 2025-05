Veelbesproken ex-teambaas Formule 1 vertrekt naar Dubai na arrestatie broer

Ex-Alpine teambaas Oliver Oakes, die eerder deze week opstapte bij Alpine, is halsoverkop naar Dubai vertrokken na de arrestatie van zijn broertje William in Engeland. Oakes werd eerder nog in verband gebracht als mogelijke opvolger van Christian Horner bij Red Bull Racing.

De 31-jarige William Oakes, het broertje van, wordt beschuldigd van het vervoeren van criminele goederen en een grote hoeveelheid contant geld. Niet lang na zijn arrestatie is de ex-Alpine teambaas, die enkele dagen geleden opstapte bij het raceteam, vertrokken naar Dubai. Dat meldt de Britse krant The Telegraph en is bevestigd door de politie.

Teambaas Max Verstappen kan opgelucht ademhalen na geruchten over ontslag Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, staat al een poosje onder druk binnen het team. Oliver Oakes werd veel genoemd als mogelijke vervanger, zeker na zijn vertrek bij Alpine, maar volgens GPblog is de komst van een nieuwe teambaas momenteel niet het geval.

Geen commentaar

De arrestatie vond plaats op 2 mei, waarna hij op 3 mei in voorarrest werd geplaatst. De 37-jarige ex-teambaas van Alpine was destijds in Miami voor de Grand Prix en weigerde commentaar te geven op de arrestatie van zijn broer. Na de race vloog hij naar Dubai en maakte het team van Alpine zijn vertrek bekend.

William Oakes is directeur van Hitech Grand Prix, het moederbedrijf van verschillende teams in lagere raceklassen, van Formule 4 tot Formule 2. De eigendomsstructuur van Hitech is de laatste jaren onderwerp van speculatie. Negen dagen voor de Russische invasie in Oekraïne was 75% van het bedrijf in handen van de Russische oligarch Dmitry Mazepin. Daarna werd Oakes de enige eigenaar.

Opmerkelijk besluit in Formule 1: dolend Alpine vervangt coureur voor vijf races Bijzonder nieuws uit de Formule 1. Daar is weer een coureur geslachtofferd. Bij het onrustige Alpine komt Jack Doohan niet meer in actie. Hij wordt voorlopig vervangen door Franco Colapinto.

Overgenomen aandelen

De 57-jarige Mazepin heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin en was een van de zakenlieden die door Poetin in het Kremlin werden uitgenodigd, uren na het begin van de oorlog tegen Oekraïne. Oliver Oakes richtte op 11 maart 2022 een nieuw bedrijf op, Hitech Global Holdings Limited, om de aandelen van Mazepin over te nemen.

Deze aandelen werden overgedragen door de in Cyprus gevestigde investeringsmaatschappij Bergton Management. Het schandaal bereikte het Britse parlement, waar Oakes werd genoemd als voorbeeld van een 'stroman van Russische oligarchen' die geld witwassen in Groot-Brittannië.

Red Bull-topman Helmut Marko heeft slecht nieuws voor Max Verstappen: 'Eerlijk gezegd...' Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft maar weer eens benadrukt dat de auto van Max Verstappen updates zal blijven krijgen, ook voor de aankomende race op Imola. Hij geeft echter toe dat hij niet zeker weet of dit voldoende zal zijn om het team terug aan de top te brengen.

Eerder werd de ex-teambaas van Alpine nog genoemd als mogelijke opvolger van Christian Horner bij Red Bull, wiens positie onder druk staat door onder meer een seksschandaal en de niet naar wens functionerende RB21. Geruchten over een aanstaand ontslag van Horner zouden volgens GPblog echter niet waar zijn.