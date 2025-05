Red Bull-topman Helmut Marko heeft slecht nieuws voor Max Verstappen: 'Eerlijk gezegd...'

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft maar weer eens benadrukt dat de auto van Max Verstappen updates zal blijven krijgen, ook voor de aankomende race op Imola. Hij geeft echter toe dat hij niet zeker weet of dit voldoende zal zijn om het team terug aan de top te brengen.

In Miami slaagde wereldkampioen Max Verstappen er niet in om het podium te halen, ondanks het pakken van pole position tijdens de kwalificatie en een 19 ronden durende strijd met de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

'We krijgen updates'

“We krijgen updates voor de auto in Imola”, verklaarde Marko tegenover Servus TV. “De vraag is echter of dit ons dichter bij McLaren zal brengen. Ik kan die vraag niet beantwoorden. McLaren heeft een waanzinnig snelle auto.”

Topman van Red Bull komt terug op uitspraken over Max Verstappen: 'Daar ben ik van overtuigd' Door de moeizame start van 2025 volgen de geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull elkaar in hoog tempo op. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zijn zorgen uit, maar hij komt nu terug op die woorden.

'Eerlijk gezegd...'

De Oostenrijker is eerlijk over de prestaties van de viervoudig wereldkampioen, die met zijn auto worstelt om podiumfinishes te behalen. “Eerlijk gezegd won Max de kwalificatie in Miami alleen omdat de twee McLaren-coureurs en andere rijders fouten maakten in hun laatste snelle ronden.”

Kersverse vader Max Verstappen onthult nationaliteit en paspoort van baby: drie landen vallen buiten de boot F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet hebben vrijdag de geboorte van hun dochter Lily met de wereld gedeeld. Kersverse papa Verstappen moest vervolgens direct aan de bak in Miami. Daar in de Verenigde Staten liet hij zich uit over de nationaliteit van de kleine.

'Serieus en krachtig reageren'

Het verschil met de McLarens werd in Miami pijnlijk duidelijk. “Uiteindelijk finishte Max 40 seconden achter Piastri, wat enorm veel is. En dat verschil zou nog groter zijn geweest als Max in de eerste ronden niet voor de twee McLaren-coureurs had gereden en ze zo had opgehouden. Zoals de derde plaats van George Russell aantoont, is Mercedes ook sneller dan wij. Dus we moeten serieus en krachtig reageren op wat er gebeurt.”

GP van Imola

Volgende week, op zondag 18 mei, is de zevende race van het seizoen. Dan rijden de twintig coureurs voor het eerst in Europa. Het Italiaanse circuit van Imola is gastheer. In de WK-stand is het gat tussen leider Oscar Piastri en nummer drie Verstappen al enorm opgelopen. De Nederlander moet eigenlijk 'naar beneden' kijken, want George Russell zit hem op de hielen.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet wereldtitel na GP van Miami verder uit zicht raken Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Miami.

Vader

Momenteel geniet kersverse vader even van een weekje vrij, waarin hij thuis in Monaco met zijn vriendin Kelly Piquet en pasgeboren dochter Lily kan zijn. Hij sneerde na zijn gewonnen kwalificatie in Miami al naar critici, die twijfelden of het vaderschap van de Nederlander hem snelheid en scherpte zou kosten.