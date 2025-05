Red Bull-topman doet wederom hoopvolle uitspraak: 'Ik denk zelfs beter dan McLaren'

Max Verstappen kende een slechte vrijdag op Imola, maar won zondag alsnog de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat is niet gek, als je het Red Bull-adviseur Helmut Marko vraagt. Hij doet wederom een hoopvolle uitspraak voor Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Marko legt bij De Telegraaf uit waarom Red Bull op vrijdag nog zo matig was. "Ik denk dat we dit keer een excuus hadden voor een matige vrijdag. We brachten meerdere, nieuwe onderdelen mee en dan is het niet makkelijk om direct de juiste afstelling te vinden."

Eerder beloofde hij al dat er updates zouden komen die de Red Bull sneller zouden maken. Dat werd later door verschillende kenners en media tegengesproken, maar Marko bleek - in ieder geval op Imola - gelijk te krijgen. De updates zorgde daadwerkelijk voor een stuk meer snelheid: McLaren kon Verstappen niet bijhouden.

'Beter dan McLaren'

Marko doet er vervolgens nog een schepje bovenop. "Op zaterdag ging het beter en op zondag was de auto ook snel én goed op de banden. Ik denk zelfs beter dan McLaren. Het is de eerste keer sinds een jaar dat updates een positief effect hebben op de auto. Dat die meer snelheid kreeg en voorspelbaarder werd. Ik ben blij en we gaan met veel vertrouwen naar Monaco komende week."

De Formule 1-coureurs zijn bezig met een triple header. Verstappen won dus op Imola en hoopt de lijn hierna door te trekken in Monaco en Spanje. De Nederlandse topcoureur was in 2021 en 2023 de beste op de straten van Monaco en kent ook in Barcelona uitstekende cijfers: de afgelopen drie jaar kwam Verstappen telkens als eerste over de streep.

Mark Mateschitz

De zoon van Red Bull-oprichter Dieter Mateschitz, Mark, is voor 49% eigenaar van de blikjesfabriek en staat in de top vijftig rijkste mensen ter wereld. De 33-jarige Mateschitz was aanwezig bij de race op Imola en sprak emotionele woorden na de zege van Verstappen: "Max heeft geweldig gereden en zijn hoofd koel gehouden. Mijn vader zou trots zijn geweest."