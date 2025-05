Vriendin Kelly Piquet deelt liefdevolle beelden van schitterend moment Max Verstappen

Kelly Piquet zag haar vriend Max Verstappen zondag vanuit huis de Grand Prix van Emilia-Romagna winnen. Het Braziliaanse model beviel ongeveer drie weken geleden van een dochter en keek daarom vanuit Monaco naar de race. Toch liet ze wel van zich horen.

Eerst deelde Piquet beelden van hoe Verstappen over de finish kwam, met daaromheen een groot hart. Even later kregen haar twee miljoen volgers ook nog te zien hoe de Nederlandse topcoureur juichend uit zijn auto kwam. 'Yaaaaaaas', schreeft Piquet erbij, gevolgd door drie vuur-emoji's.

Piquet had ondertussen de zorg voor Lily Verstappen, die eind april of begin mei geboren is. Eerst werd gedacht dat de dochter van de viervoudig wereldkampioen op 1 mei het levenslicht zag, maar het lijkt erop dat het wereldberoemde koppel een spelletje heeft gespeeld met de buitenwereld. Op een cadeau voor de kleine Lily was namelijk een andere geboortedatum te zien: 25 april 2025.

'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

Uitstapje onder valse naam

Verstappen sloeg om die reden de mediadag voor de Grand Prix van Miami over op donderdag, maar was wel het gehele weekend aanwezig om te racen namens Red Bull. De race was op zondag 4 mei. De Formule 1-coureurs hadden vervolgens een week rust en dat leek het ideale moment voor Verstappen om tijd te spenderen met zijn pasgeboren dochter, maar de raceliefhebber kon het niet laten om in een snelle auto te stappen.

Veelbesproken schuilnaam van F1-kampioen Max Verstappen duikt alweer op, nu bij GP Emilia-Romagna In de ranglijst die na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te Imola werd opgemaakt, ontbrak de naam van Max Verstappen. Toch reed de regerend F1-wereldkampioen wel degelijk rond om zijn Red Bull aan te scherpen richting de kwalificatie van zaterdag en race van zondag.

Hij ging in het weekend erna naar een baan in Duitsland om een nieuwe Ferrari te testen. Dat deed hij onder het pseudoniem Franz Hermann, zodat het niet binnen de kortste keren vol zou staan met fans van de coureur.

Dolgelukkige Max Verstappen wint tegen de verwachtingen in: 'Ik geniet hier echt van' Max Verstappen was dolblij na zijn onverwachte zege bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander gaf zichzelf vooraf namelijk weinig kans, zeker na de matige vrije trainingen op vrijdag.

Fenomenale remactie

Vervolgens was het alweer tijd voor de GP van Emilia-Romagna, waar Verstappen opnieuw indruk maakte door zichzelf zaterdag op de tweede plek te kwalificeren. Eén dag later kwam hij niet lekker weg bij de start, maar reed hij dankzij een fenomenale remactie alsnog op P1 na de eerste bocht. Die plek gaf hij de hele race niet meer uit handen.