Jake Paul koopt werk van Nederlandse kunstenaar voor 1,2 miljoen dollar: 'Dit is ziek'

Jake Paul heeft een landgoed op het eiland Puerto Rico. De enorme villa van de vriend van schaatsster Jutta Leerdam wordt omringd door een fraai zwembad en kolossale tuin. Daarin was nog wel wat plek voor een decoratie. Dus schakelde de bokser een Nederlandse kunstenaar in: Joseph Klibansky.

De in Zuid-Afrika geboren Klibansky leverde een sculptuur waarvoor Paul volgens eigen zeggen 1,2 miljoen dollar voor neerlegde. In een video op TikTok laat Paul het proces van leveren en onthullen van het kunstwerk zien. "Gasten, dit is episch!", zo begint hij. "Er zijn maar drie exemplaren ter wereld van dit kunstwerk. Ik zet het in mijn achtertuin. Er zijn hier twintig mensen om te helpen met het neerzetten."

Naarden

Vervolgens is te zien dat er een truck het terrein van Paul betreedt. Op de container staat de verzender: Klibansky uit de Energiestraat in Naarden. Het gewicht van de lading is 1500 kilogram. Na het uitpakken komt de grote onthulling, waarbij Paul bang was dat de sculptuur tegen de grond zou smakken. "Dit is eng, het gaat om een hoop geld", zegt hij, met een boormachine in de hand.

Astronaut

En wat blijkt Klibansky te hebben gemaakt? "Dit is ziek, dit is episch!", roept Paul uit, terwijl hij een astronaut van wit steen met gouden accenten laat zien. De kunstenaar schrijft op Instagram dat hij één jaar aan het beeld heeft gewerkt.

Joseph Klibansky en Rico Verhoeven

Hoe komt Jake Paul uit bij een Nederlandse kunstenaar uit Naarden? Misschien doordat Klibansky een stevige reputatie heeft in de vechtsportwereld. Rico Verhoeven is bevriend met Klibansky. Deze lente gingen de twee nog samen op vakantie. De kickbokser heeft ook kunst van hem in en rond zijn huis staan, waaronder een van de befaamde beren van Klibansky.

Jake Paul en Jutta Leerdam

Paul moet het op Puerto Rico weer stellen zonder zijn vriendin Jutta Leerdam. Van half maart tot begin mei waren ze samen. De schaatsster is terug naar Nederland, waar ze onder meer een nieuw schaatsteam moet vinden. Paul bereidt zich voor op een boksgevecht tegen Mike Tyson, dat in juli wordt gestreamd op Netflix.

In een recente podcast vertelt Paul wat meer over zijn persoonlijkheid. Zo beschrijft hij zichzelf als 'verlegen' en stelt hij 'niet goed te zijn in gesprekken voeren'.