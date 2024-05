Max Verstappen met Virgil van Dijk op zoek naar achtste pole van het seizoen

Na twee moeizame vrije trainingen wacht Max Verstappen de allesbeslissende zaterdag in Monaco. De drievoudig wereldkampioen weet dat de kwalificatie cruciaal is op de nauwe straatjes van het prinsdom. Op jacht naar zijn achtste pole van het seizoen en de negende op rij wordt Verstappen aangemoedigd door die andere Nederlandse superster - Virgil van Dijk is in Monaco van de partij.

Verstappen en Van Dijk werden op zaterdagochtend samen in Monaco gespot. De Formule 1-coureur gaf de voetballer van Liverpool ogenschijnlijk een rondleiding door zijn exclusieve woonplaats. Het duo werd samen op een boot gespot, alvorens ze de haven van Monaco binnenvoeren. Van Dijks teamgenoot, de Engelse Trent Alexander-Arnold, was ook in het gezelschap aanwezig.

Recordjacht

Max Verstappen kan de steun van zijn medetopsporter goed gebruiken - de Nederlander is in Monaco weer op recordjacht. Dankzij zijn poleposition tijdens de GP van Emilia-Romagna staat de Nederlander nu nog op gelijke hoogte met Ayrton Senna – beide coureurs startten acht keer achter elkaar van de eerste plek. Het record voor de meeste poles aan het begin van een seizoen (zeven keer op rij) deelt hij nog met Alain Prost.

Deze zaterdag kan daar zomaar verandering in komen. Scoren in Monaco is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu McLaren en Ferrari gevaarlijk dicht bij Red Bull in de buurt komen. Daarbij luistert de kwalificatie altijd heel nauw - je moet maar net het lef hebben om de grenzen op te zoeken op het onvergefelijke circuit.

Van Dijk en Alexander-Arnold poseren met Max' bolide © Getty Images