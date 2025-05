Rivaal van Max Verstappen verklapt zijn strategie voor GP van Miami: 'Een enorm voordeel'

Topcoureur Lando Norris is vastbesloten om poleposition-houder Max Verstappen meteen bij de start van de Grand Prix van Miami aan te vallen.

Verstappen pakte de pole, maar met een minimaal verschil op Norris. De Brit maakte een kleine fout in bocht 17 en kon het verschil met de wereldkampioen, opgebouwd in de eerste sector waar de Red Bull uitblinkt, niet meer helemaal goedmaken.

Eerste bocht

“Ik ben benieuwd wat we in de eerste bocht kunnen doen,” aldus Norris, die als tweede start en bij een goede start de binnenbocht kan pakken. “Er zijn drie DRS-zones en meer serieuze rempunten dan in Japan, dus er zullen meer inhaalmogelijkheden zijn. Maar ik ga meteen bij de start proberen de leiding te pakken.”

WK-stand Formule 1: Max Verstappen maakt pas op de plaats na puntloze sprintrace in Miami Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

'Pittige race'

In de sprintrace had Oscar Piastri in de andere McLaren een betere start op de natte baan dan Andrea Kimi Antonelli vanaf P2 en wist hij hem in de eerste bocht te verschalken om vervolgens de leiding te nemen. “DRS is hier een enorm voordeel bij het inhalen,” voegde Norris toe. “Dat hebben we nodig. Maar ik verwacht niet alleen een gevecht met Max. Andrea Kimi Antonelli en Oscar zijn ook het hele weekend snel, dus het wordt een pittige race.”

Team van Max Verstappen smult van weersverwachtingen GP van Miami Na een weekje rust is het Formule 1-circus in de Verenigde Staten, waar de eerste van drie grands prix op die bodem plaatsvindt in Miami. Met name zondag lijkt een interessante dag te worden, gezien de weersverwachtingen. Red Bull kijkt er in ieder geval naar uit.

GP van Miami

Verstappen maakte in Miami meteen korte metten met de kritiek op zijn vaderschap. Omdat hij en zijn vriendin Kelly Piquet afgelopen week ouders werden van Lily, zou de Nederlander 'langzamer' zijn in de Formule 1 vanwege de afleiding en het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Maar na een mislukte sprintrace, waarin hij door zijn team werd 'genaaid', revancheerde hij zich met een waanzinnige pole position voor de hoofdrace.