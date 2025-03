Snoeiharde kritiek op teamgenoot Max Verstappen: 'Hij is nog slechter dan Sergio Perez'

Liam Lawson eindigde tijdens de GP in China als veertiende en is daar absoluut niet tevreden over. De coureur uit Nieuw-Zeeland kreeg op social media ook veel kritiek en hij was zelf ook hard voor zichzelf.

"Natuurlijk is het mooi om dat we stappen zetten, maar ik ben een Red Bull-coureur. Als veertiende eindigen is echt onacceptabel voor mij. Ik wil graag zeggen dat het in de toekomst goed gaat komen, maar daar hebben we geen tijd voor. Het is gewoon een lastige periode", zo uit Lawson kritiek op zijn eigen prestatie in China. De eerste race in Australië eindigde voor de Red Bull-coureur ook op een teleurstellende wijze, aangezien hij niet over de finish kwam. Zijn teamgenoot Max Verstappen werd vierde in China.

Grote schok in Formule 1: 'Team Max Verstappen denkt aan razendsnelle wissel' Red Bull Racing zou erover nadenken om Liam Lawson al na twee races te vervangen, schrijven onder andere Motorsport.com en BILD. Het team van Max Verstappen is teleurgesteld in de prestaties van de Nieuw-Zeelander.

'Slechter dan Perez'

Ook oud-coureur Jacques Villeneuve was niet te spreken over de prestaties van Lawson in de eerste twee races. "Op dit moment doet hij het slechter dan Sergio Perez. Red Bull is niet het team waar je zo'n slecht weekend kan hebben. Helmut Marko legt zijn coureurs een enorme druk op. Hij verwacht mentale weerbaarheid en als je dat niet hebt dan zet hij je de laan uit. Ze hebben bijna geen jonge talenten meer in het junior programma. Dat is bij Red Bull wel echt een groot probleem", uit Villeneuve kritiek bij tegenover F1TV.

Straf

Lawson kreeg voor het begin van de race in China nog een domper te verwerken. De Nieuw-Zeelander moest vanuit de pitstraat beginnen, omdat hij nog een aantal aanpassingen had gedaan aan het ophangsysteem van zijn auto.

Nieuwe teamgenoot van Max Verstappen krijgt vlak voor GP van China nog een klap te verwerken Liam Lawson heeft vlak voor de Grand Prix van China nog een 'straf' gekregen. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kwalificeerde zich al als allerlaatste, maar daar komt nu nog een schepje bovenop.

Verstappen

Ook Verstappen was na afloop van de race niet tevreden met de manier waarop Red Bull zich in Shanghai liet zien. "We moeten aan de slag. We staan er momenteel niet zo sterk voor als andere teams, en daar moeten we aan werken. Hopelijk zetten we in Japan een stap in de goede richting."