Startopstelling GP China

Kimi Antonelli werd zaterdag de jongste polesitter in de geschiedenis door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie voor de GP van China. Voor Max Verstappn verliep die sessie een stuk slechter, want hij start flink wat plekken achter de Italiaan. Bekijk hier de volledige startopstelling voor de Grand Prix van China.

Voor Mercedes was de kwalificatie qua resultaat optimaal, maar toch waren er wat problemen. George Russell viel in het laatste deel stil en leek niet mee te kunnen strijden om pole position. Hij haalde door langzaam te rijden toch de pitstraat en daar kon zijn auto gereset worden. Russell kon daardoor alsnog een tijd neerzetten, maar moest genoegen nemen met de tweede plek achter Antonelli.

De 19-jarige Italiaan pakte voor het eerst in zijn loopbaan pole position en is daarmee de jongste coureur ooit die daarin geslaagd is. Antonelli is de eerste tiener die dat deed en hoopt zijn mooie startplek zondag om te zetten in zijn eerste zege in de Formule 1. Mocht hem dat lukken dan is hij pas de tweede tiener ooit die weet te winnen. Alleen Max Verstappen deed dat in het verleden. De Nederlander was zelfs 18 jaar oud toen hij in 2016 in Spanje zegevierde.

Verstappen beleeft dramatisch weekend

Diezelfde Verstappen staat ook in China aan de start, maar lijkt in ieder geval geen gevaar voor Antonelli. De viervoudig wereldkampioen beleeft vooralsnog een vreselijk weekend en uitte na de kwalificatie zijn frustraties.

De Red Bull-coureur werd in de sprintrace na een dramatische start slechts negende en wist in de kwalificatie voor de hoofdrace niet verder te komen dan de achtste tijd. Daarmee staat hij wel net voor teamgenoot Isack Hadjar, die het in de sprintrace nog aan de stok kreeg met Antonelli.

Wat kunnen Ferrari en McLaren?

Antonelli en Russell lijken de grootste concurrentie te gaan krijgen van Ferrari, maar ook McLaren lijkt in China mee te kunnen doen om de podiumplekken. Lewis Hamilton start achter de twee Mercedes-coureurs als derde en teamgenoot Charles Leclerc staat naast hem. Achter dat duo staan met Oscar Piastri en regerend wereldkampioen Lando Norris de twee McLaren-rijders.

Startopstelling GP China