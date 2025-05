Strengere FIA kan vanaf GP van Spanje met nieuwe regel vooral McLaren pijn doen met 'gamechanger' in Formule 1

Er komt een 'gamechanger' aan in de Formule 1, als we onder anderen Christian Horner en Frederic Vasseur moeten geloven. De teambazen van Red Bull Racing en Ferrari spanden samen met succes een protest aan tegen McLaren, waardoor de FIA strenger gaat controleren op het circuit van Barcelona.

Eerst werd de achtervleugel van alle auto's al stevig aangepakt, maar vanaf de GP van Spanje komend weekend moeten ook de voorvleugels eraan geloven. De autosportfederatie gaat letterlijk op de millimeter nauwkeurig controleren en dat gaat volgens het Algemeen Dagblad vooral zorgen dat de dominante McLarens in gaan leveren en de strijd om racezeges en wereldtitels spannender wordt.

Verschil van vijf millimeter

Het gaat vanaf komend weekend om een verschil van vijf millimeter. Voorheen mochten de onderdelen die de voorvleugel vormden niet verder doorbuigen dan 15 millimeter, maar dat mag in Barcelona nog maar 10 millimeter zijn. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kwamen door eerdere controles, maar zouden tijdens races 'op een bepaalde manier' de regels toch hebben kunnen omzeilen.

'Zou een gamechanger kunnen zijn'

Het voordeel van flexibelere voorvleugels ligt vooral in de snelle stukken van een circuit. Het AD tekende de hoopvolle reacties van Horner en Vasseur al uit. "Deze reglementswijziging zou echte een gamechanger kunnen zijn. De eerste vier liggen ontzettend dicht bij elkaar", zegt de baas van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het met hem eens: "De man die het kampioenschap leidt in Spanje, zal dat na Spanje nog steeds doen. Maar qua pure prestaties zou het een gamechanger kunnen zijn.”

'Ik verwacht er niet veel van'

De baas van McLaren, Andrea Stella, verwacht 'helemaal geen kopzorgen' in Barcelona. "Er zal slechts een kleine aanpassing nodig zijn", zei hij. En Verstappen zelf? De Nederlander verwacht er weinig van. "Mensen hopen dat alles wordt opgeschud, maar ik verwacht er eerlijk gezegd niet veel van. Maar als het een beetje onze kant op komt, is dat al positief.”

GP van Spanje

De GP van Spanje is komend weekend op het circuit van Barcelona. Voor Verstappen liggen daar mooie herinneringen, want daar won hij zijn eerste race ooit in de Formule 1. Inmiddels is hij viervoudig wereldkampioen.