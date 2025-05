Tegenvallende Lewis Hamilton heeft volgens expert te maken met 'Ferrari-druk'

Rubens Barrichello, die zes jaar voor Ferrari in de Formule 1 racete, is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton nu de druk voelt die hoort bij het rijden voor de Scuderia.

"Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de mentale belasting bij Ferrari het grootst is in vergelijking met elk ander team", legt de Braziliaan uit. "Dit komt doordat het team gesteund wordt door echte fanatici en daardoor staat iedereen binnen de renstal constant onder druk. Lewis voelt die druk nu, iedereen volgt zijn elke beweging, iedereen kent hem. In Italië is de druk enorm en om daarmee om te gaan heb je serieuze mentale weerbaarheid nodig."

'Stel je dan eens voor'

Dat Hamilton net als Barichello in het iconisch rood rijdt, gaat hem de rest van z'n leven bijblijven. "Als ik nu in Fiorano kom en ga lunchen in restaurant Cavallino, waar ik zes jaar van mijn leven heb doorgebracht, kennen ze me nog steeds en behandelen ze me alsof ik gisteren nog voor Ferrari reed. Stel je dan eens voor wat er met de huidige coureurs van de Scuderia gebeurt. De druk op hen komt van alle kanten, maar er werken geweldige mensen op de basis en de faciliteiten zijn uitstekend."

Matig droomhuwelijk

Voorlopig is het droomhuwelijk tussen de zevenvoudig wereldkampioen en Ferrari nog weinig succesvol. Hamilton won in acht races alleen de sprintrace in China en viel bij alle hoofdraces telkens buiten het podium. Het is dan ook niet gek dat de veertigjarige Brit op plek vijf terug te vinden is in de WK-stand. Hij staat achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, achter Max Verstappen en vroegere Mercedes-ploeggenoot George Russell én huidige teamgenoot Charles Leclerc.

Ommekeer

In de constructeursstand staat Ferrari zelfs vierde, maar daar hoopt teambaas Frederic Vasseur snel verandering in te brengen. Al tijdens de GP van Spanje komend weekend zouden de McLarens in ieder geval aan banden moeten worden gelegd na een gezamenlijk protest met Red Bull Racing tegen de voorvleugels van de papayakleurige auto's.