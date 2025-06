Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada beslag gelegd op P2. Zondag gaat George Russel vanaf pole position van start. Oscar Piastri was goed voor de derde tijd.

In Q1 reed Alexander Albon over een recht stuk, toen plots zijn motorkap van de bolide klepperde. Rode vlag dus, zodat de brkostukken en puin van het asfalt geplukt konden worden. Voor Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson en Gasly was deze sessie het einde.

Yuki Tsunoda

Voor Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda was het een teleurstellende dag. De Japanse coureur kkrijgt een gridstard van tien plaatsen. Dat is vanwege een incident bij de derde vrije training. Tsunoda haalde Oscar PIastri van McLaren in nadat de rode vlag al was gezwaaid.

En ook vond de Japanner geen route naar Q3. Hij start daardoor zondag achteraan. Tsunoda, Colapinto, Huilkenberg, Bearman en Ocon kwamen niet door Q2 heen.

Harde woorden van zwager van F1-kampioen Max Verstappen: 'Hij lijkt zijn verstand te hebben verloren' Nelson Piquet jr. (39) is de broer van Kelly Piquet en zij is weer de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Zo bezien kan je Piquet jr. dus de zwager noemen van Verstappen. Sowieso is hij de oom van de dochter die de Red Bull-coureur en Kelly Piquet dit jaar kregen, Lily.

Q3

De kemphanen schroefden in Q3 softs onder hun auto. Verstapen was van de toppers in het eerste deel van de afsluitende sessie de snelste.

Voor de laatste poging besloot Verstappen om mediums te laten monteren. George Russell van Mercedes deed dat ook. De Engelsman was vrij onzichtbaar de hele kwalificatie, maar op het juiste moment kwam de juiste push. Hij pakt pole position. Verstappen moet het doen met P2.

GP Canada F1 | Oppermachtige Max Verstappen moet vrezen voor einde imposante reeks: dit zijn de tijden Lewis Hamilton en Michael Schumacher wonnen de Grand Prix van Canada allebei liefst zeven keer. Maar Max Verstappen kan komende zondag de eerste coureur worden die vier keer op rij wint in Montreal. Of dat hem lukt? Lees hier hoe laat je moet inschakelen om dat live te volgen.

Stand

De 27-jarige Verstappen was vrijdag in de eerste vrije training in Montréal de snelste en was best tevreden na een negende tijd in de tweede training, waarin hij door omstandigheden geen snelle ronde meer kon rijden. In de derde vrije training werd duidelijk dat zijn Red Bull soms toch nog snelheid mist. De Limburger reed de vijfde tijd achter Lando Norris, Charles Leclerc, Russell en Lewis Hamilton.

Verstappen is derde in de WK-stand met een achterstand van 49 punten op Piastri. De Grote Prijs van Canada begint zondag om 20.00 uur.

Kelly Piquet

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet zijn anderhalf maand geleden voor het eerst samen ouder geworden. Hun dochter heet Lily. Inmiddels pakt Piquet ook weer een beetje haar werk op. Ze is model, influencer en treedt ook op bij conferenties.

Zo was ze vorig weekend te gast in Portugal bij een conferentie over invloed. Piquet schrijft: "Bedankt voor de uitnodiging, Iconference.io. Het wat niet makkelijk om mijn dochter van 1 maand oud achter te laten voor een paar uurtjes. Maar het was plezierig om gisteren te spreken in Lissabon. Ondanks dat ik bijna een kleine hartaanval had."