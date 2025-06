Steward Derek Warwick hoeft bij de Grand Prix van Canada niet te werken. Autosportbond FIA heeft de zeventigjarige Brit namelijk voor één race geschorst na uitspraken die hij onder meer deed over Max Verstappen.

Bij de vorige grand prix in Spanje botste Verstappen bewust tegen George Russell aan. De gevolgen waren enorm: hij viel terug naar P10 en kreeg drie strafpunten op zijn superlicentie. Daardoor loopt Verstappen in Canada (en later ook in Oostenrijk) gevaar. Mogelijke opvolgers heeft Red Bull al in kaart gebracht:

Sanctie voor Warwick

"Na ongeautoriseerde uitspraken recentelijk in de media heeft de FIA besloten om Derek Warwick te schorsen als steward voor de Canadese Grand Prix", meldt de autosportbond. "Hij wordt vervangen door Enrique Bernoldi, die de taken op afstand vervult vanuit het Remote Operations Centre in Genève voor de rest van het evenement."

Volgens de FIA heeft Warwick in een gesprek erkend dat zijn opmerkingen ongepast waren in zijn functie als FIA-steward en heeft hij zijn excuses aangeboden. De autosportbond meldt ook dat Warwick zijn taken hervat bij de Grand Prix van Oostenrijk. Eerder dit jaar maakte FIA bekend dat oud-coureur Johnny Herbert zijn taken als steward had opgegeven, omdat die niet verenigbaar zijn met zijn rol als analist in de media. Ook hij sprak zich regelmatig negatief uit over Verstappen.

'De straf was perfect'

Goksite Plejmo vroeg Warwick naar zijn mening over de straf. "Wat mij betreft was deze straf perfect", reageerde de zeventigjarige Brit. Om partijdigheid te voorkomen - en een statement te maken naar de andere stewards - deelde de FIA een schorsing van één race uit.

De hoofdrolspelers zelf, Verstappen en Russell, wilden niet al te veel woorden vuilmaken aan het incident in Barcelona. "Die dingen gebeuren nou eenmaal. Je leert ervan en je gaat gewoon weer door", concludeerde Verstappen bij Viaplay. Russell reageerde met een knipoog: "Hij wilde zich breed maken en laten zien dat hij de 'boss' was. Maar hij vergiste zich. Jos is the boss."

GP Canada

Verstappen en Russell zijn dit weekeinde in Montreal, voor de Grand Prix van Canada. De Nederlander noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training, maar stelde vervolgens teleur in VT2. Zaterdagavond (Nederlandse tijd) vinden de derde vrije training en kwalificatie plaats. Zondag is de race.